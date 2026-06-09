まもなくやってくる梅雨が明けると本格的な夏が始まりますが、ここで利用が増えるのが観光ツアーなどでの貸切バスの利用です。磐越道でのバス事故などを受け、安全な運行への関心が高まる中、国土交通省はバス事業者に対し安全管理の徹底を呼びかけています。

【記者リポート】

「国交省による抜き打ち調査。バスの運転手の健康状態などを詳しく調査しているようです」



6月9日、新潟市西区の新潟ふるさと村で行われたのは、北陸信越運輸局による貸切バスを対象にした街頭監査。



貸切バスの需要が高まる夏の行楽シーズンを前に毎年実施していますが…。



5月6日、福島県郡山市で発生したバス事故では部活の遠征に向かっていた新潟市の高校生など21人が死傷。



バスを運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。



このバス事故が突きつけた課題は『バスの安全運行』。



若山容疑者は旅客輸送に必要な2種免許を持っておらず、この事故の直前には複数回の事故を起こしていたことが発覚しています。



いかに貸切バスの安全な運行を確保していくのか、6月9日の監査では運転手に対して健康状態や運行計画が守られているのかなど約20項目の聞き取りが行われました。



【バスの運転手】

「今まで何度もバスに乗っているが、監査は初めて。緊張する」



バスドライバー歴15年のこちらの男性は、今回の監査を受けて安全運転への意識が高まったと言います。



【バスの運転手】

「できるだけ休憩は取るように、無理しないようにしている。事故を起こさないように。それだけ」



【国交省北陸信越運輸局 唐崎光博 新潟運輸支局長】

「決められたルールに則って安全管理を実施していくのが、行っていただかなければいけないこと。私どもとすれば法令違反がないのが当たり前。それで初めて安全が確保されている認識になる。監査をやっていくことで、安全な運行が継続されていくことが非常に重要」



9日は合わせて3台のバスに監査が行われましたが、法令違反などは確認されなかったということです。