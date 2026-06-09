ニューストップ > スポーツニュース > オ4―3ヤ（9日） オリックス、サヨナラで連敗脱出 オ4―3ヤ（9日） オリックス、サヨナラで連敗脱出 オ4―3ヤ（9日） オリックス、サヨナラで連敗脱出 2026年6月9日 22時26分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 9回、代打で逆転サヨナラの2点二塁打を放ち、大喜びの杉本＝京セラドーム オリックスが逆転サヨナラ勝ちし、1分けを挟んだ連敗を5で止めた。1―3の九回に中川が適時二塁打で反撃し、代打杉本が2点二塁打で試合を決めた。4番手で2回無失点の権田が今季初白星。キハダが誤算のヤクルトは5連敗。9回オリックス1死二、三塁、代打杉本が左中間に逆転サヨナラの2点二塁打を放つ＝京セラドーム リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「主人は飛行機の中で涙」とモデル妻報告 男子ゴルフ・香妻陣一朗に第2子となる女児 武井玲奈が投稿「最後は1人目出産以上に壮絶」「改めて出産は本当に命懸け」 栗原陵矢＆野村勇が自身初の2打席連発 ソフトバンクが7年ぶり1試合6発で阪神を圧倒 今季初の貯金10 ヤクルト 痛恨の逆転サヨナラ負けで5連敗 九回キハダが2点リード守れず