相葉雅紀さん（43）が、11月6日に全国公開される映画『４アウト ―もう一度、プレイボール―』で主演することが9日に発表されました。

映画は相葉さん演じる、社会人野球を戦力外となり、夢をあきらめた主人公・矢上が再就職先として選んだ障害者スポーツセンターで、野球をやりたい障がい者たちと出会います。そこで、“障がい者に野球は無理”と決めつけられ、反対される中、矢上は彼らの監督として野球チームを作ることになり、一度は挫折しながらも、野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わり、全国身体障害者野球大会で日本一を目指し挑戦を始める物語です。

■元メジャーリーガー・井口資仁さんらからノック指導

映画の原作となったのは、作家・平山讓さんによる実話をもとにした小説『４アウト −ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）。

主人公・矢上を演じる相葉さんは昨年11月7日にクランクイン、今年2月15日にクランクアップ。前橋市、太田市、伊勢崎市、高崎市、桐生市といった群馬県各地と、一部都内にて撮影が行われました。

野球経験者である相葉さんですが、本作に臨むにあたり、撮影開始前から共演者とともに野球チームの監督としてリアリティーを出すための練習を重ねたといいます。元メジャーリーガーの井口資仁さんや、シドニーオリンピック野球日本代表で、NTT東日本を日本一に導いた監督でもある飯塚智広さんよりノックの指導を受けて撮影へ。

さらに、モデルとなった身体障害者野球チーム『東京ブルーサンダース』との練習にも取り組み、クランクイン前から“矢上”としてチームメンバーと向き合う姿勢を作り上げていったということです。

■主人公・矢上を演じる相葉雅紀さんのコメント

脚本を初めて読んだときは、ノンフィクションなのにこんなにもドラマチックなお話があるのかと、心が揺さぶられました。

今回の作品で「障害者野球」という世界にはじめて触れましたが、実際に選手たちのプレーを見て、投げる球は速いしキャッチングも上手く、グローブのさばき方も巧みで驚きました。ひとりひとり環境が異なり教科書のような正解があるわけではないなか、自分なりに最善のプレーができるやり方を見つけていたり、装具があったりなど、目を見張るものがたくさんありました。

共演した野球チームのメンバーとは何度か食事に行ったり、ノックやキャッチボールなどの練習を通じて、心のキャッチボールもできた気がしています。出演者の中には、実際に障害者野球チームに所属してやっている方もいらっしゃるし、アスリートのように体が動く方ばかりなので、遠慮なくノックを打たせてもらいました。

撮影が進むごとにチームの結束力、チームワークがどんどん良くなっていったと思います。試合のシーンでは撮影するのが困難なカットも、チームのみんなで乗り越えて作りましたので、完成した作品を楽しみにしていただけたら嬉しいです。