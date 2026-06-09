韓国の五人組女性アイドルグループ、Apinkが9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。

日本語で「3年ぶりの日本での公演なのでうれしいです。長い間、日本のステージを待っていたので楽しいステージになればうれしい。期待してください」とあいさつ。

「LUV」で会場をApink色に染めきると、日本語曲「Orion」を続けた。「日本で活動をした時にリリースした曲です。皆さんも気に入っていただけるとうれしいです。歌詞がすごく良いから聞いてください」。そして「Mr．Chu」も日本語バージョンでかわいらしく歌唱。「久しぶりに日本のファンを見て涙が出ちゃった」「機会があればまた会いましょう。待っていて下さい」などと言いながら、Kポップを代表するガールズグループの実力を存分に見せつけてステージの大トリを務めた。

ほかにD−51、モナキ、高嶺のなでしこ、CLASS SEVEN、僕が見たかった青空、Juice＝Juice、Newが出演した。