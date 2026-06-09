女優の瀬戸朝香が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。子供の恋愛関係を探った際に返ってきたキツい言葉を明かす一幕があった。

今回は「パパママの心配事相談会」

夫の井ノ原快彦との間に１６歳の長男と１２歳の長女がいる瀬戸は「息子が高校２年生で娘が中学１年生で今、海外に留学してるんですけど、あんまり言い過ぎちゃうと逆に（相談事を）言ってくれなくなるかなと思って。でも、心配にはなっちゃうんですけど」とポツリ。

「息子も娘もちっちゃい頃から好きな子の話をしたことがないんですよ」と続けると「『本当にいないのかな？ 恥ずかしいからいいたくないの？』って言って。『ママはね。小学校の時、先輩が好きになって。中学の時は』とか自分のエピソードや経験を言って、言える環境をつくったんだけど、『それ、ママの話でしょ』って言われて」と嘆いた瀬戸。

ここでＭＣの明石家さんまに「瀬戸さんが（自分が）経験豊富だってことを言い過ぎたんですよ」と言われると「そんなことないです」と笑顔で否定していた。