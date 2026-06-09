BILLY BOOの書き下ろしによる新曲「パラレルナイト」が、7月7日より放送のドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』（テレビ朝日系）の主題歌に起用。本楽曲は7月8日に配信リリースされる。

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本作は、1分1秒を争う“救命救急医療の最前線”を舞台に繰り広げられる医療ドラマ。主題歌となる「パラレルナイト」は、耳に残るメロディと歌声、そしてBILLY BOOらしさのあるサウンドで彩られたバラード。迷いや後悔を抱えながらも、少しずつ前を向いて歩もうとするすべての人の足元を照らす一曲となっている。

作詞作曲を手がけたKAZUKI UJIIE（Vo）は「台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました」とコメントしている。

また、主演を務める今田美桜も「正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました」とし、「私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです」とコメントしている。

さらに、本日6月9日に放送されたドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』最終話内では、本楽曲を使用した予告映像も公開。現在、同映像はTVerで無料配信中だ。

＜BILLY BOO KAZUKI UJIIE（Vo） コメント＞

誰かを救いたいのに救えなかった夜。正しさだけでは届かない想い。自分の無力さに飲み込まれそうになる瞬間。それでもまた明日はやってくるし、どこかで明日を待っている自分もいる。遠くの朝日みたいに微かでも、その光を信じてしまう。

台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました。ドラマの中で描かれる、一瞬一瞬にこの曲が少しでも寄り添うことができたら、うれしいです。そしてあなたが「もう一歩だけ」と思える小さな灯りになりますように。

＜今田美桜（春木遥役） コメント＞

正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました。｢押し付けられる“正しさ”に静かな想いは埋もれてばかりだ」という歌詞と、私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです。このドラマは夜明けがとても素敵に描かれているのですが、そこに『パラレルナイト』が流れるのが、とてもリンクしていて放送が楽しみです！この曲に私自身も背中を押してもらいながら、撮影を最後まで駆け抜けたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）