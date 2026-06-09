今田美桜主演の本格医療ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』の主題歌をBILLY BOOが書き下ろし

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BILLY BOOの新曲「パラレルナイト」が、7月7日放送スタートのテレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』の主題歌に決定。主題歌を使用した30秒の予告映像も公開された。

■BILLY BOO「パラレルナイト」は究極のバラード

今田美桜が主演を務める本作は、1分1秒を争う“救命救急医療の最前線”を舞台に繰り広げられる本格医療ドラマ。“燃える理想”と“ひと筋縄ではいかない現実”の狭間で葛藤しながらも、“命のバトン”をつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医、救急隊員、警察官の青くて熱い正義が交差する“クロス医療ドラマ”を届ける。

そんな本作のためにBILLY BOOが書き下ろした「パラレルナイト」は、耳に残るメロディと歌声、そしてBILLY BOOらしさが香るサウンドで彩られた究極のバラード。人の数だけ“正しさ”があり、無数の選択が交差しながら変わっていく未来を前に、「もし別の道を選んでいたら」。そんな迷いや後悔をふと胸にしながらも、少しずつ前を向いて歩もうとするすべての人の足元を、そっと照らす一曲となっている。

「誰かを救いたい」と切望し、救命救急医療の最前線でもがく若者たちの“正義”と“成長”を描く『クロスロード ～救命救急の約束～』の世界観に、ピッタリと重なる「パラレルナイト」。

作詞作曲を手掛けたボーカルのKAZUKI UJIIEは「台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました」とコメント。

「ドラマの中で描かれる、一瞬一瞬にこの曲が少しでも寄り添うことができたら、うれしいです」と力を込める珠玉のバラードが、物語にさらなる深みをもたらす。

なお、「パラレルナイト」は、7月8日にデジタルリリースされる。

■「この曲に背中を押してもらいながら、最後まで駆け抜けたい」（今田美桜）

そんな主題歌に、主演を務める今田美桜も「正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました。私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです」と共鳴。

「この曲に私自身も背中を押してもらいながら、撮影を最後まで駆け抜けたいと思います」と、声を弾ませる。

主題歌に鼓舞され、よりいっそう生き生きと撮影に打ち込む今田。彼女が全身全霊で仲間たちとともに紡いでいく『クロスロード ～救命救急の約束～』は、7月7日スタート。

■主題歌音源も初公開！予告映像をTVerで無料配信中

なお、6月9日に放送された『リボーン ～最後のヒーロー～』最終話内では、『クロスロード ～救命救急の約束～』の“最新”本編映像がふんだんに使われた“30秒の予告映像”が公開された。

臨場感に満ちあふれた同映像には、ドラマの見どころをぎゅっと凝縮。主題歌「パラレルナイト」の音源も初解禁されている。思わず胸が高鳴ること必至の予告映像は現在、TVerで無料配信中。

■BILLY BOO・KAZUKI UJIIE（Vo）コメント

誰かを救いたいのに救えなかった夜。

正しさだけでは届かない想い。

自分の無力さに飲み込まれそうになる瞬間。

それでもまた明日はやってくるし、どこかで明日を待っている自分もいる。

遠くの朝日みたいに微かでも、その光を信じてしまう。

台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました。ドラマの中で描かれる、一瞬一瞬にこの曲が少しでも寄り添うことができたら、うれしいです。そしてあなたが「もう一歩だけ」と思える小さな灯りになりますように。

■今田美桜（春木遥・役） コメント

正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました。｢押し付けられる“正しさ”に静かな想いは埋もれてばかりだ｣という歌詞と、私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです。このドラマは夜明けがとても素敵に描かれているのですが、そこに『パラレルナイト』が流れるのが、とてもリンクしていて放送が楽しみです！ この曲に私自身も背中を押してもらいながら、撮影を最後まで駆け抜けたいと思います。

■番組情報

テレビ朝日系『クロスロード ～救命救急の約束～』

07/07（火）スタート

毎週火曜 21:00～21:54 ※初回は拡大スペシャル

出演：今田美桜 磯村勇斗 寛一郎 泉澤祐希 / 小雪 / 赤間麻里子 トラウデン直美 本多力

戸次重幸 船越英一郎 他

脚本：高橋泉（「高」は、はしごだかが正式表記）

制作著：テレビ朝日

【第1話あらすじ】

急患の対応で手いっぱいの横浜湾岸病院・救命救急センターに、受け入れを断ったはずの重症患者が運び込まれてきた。搬送を許可したのは、同院の若き救命医・春木遥（今田美桜）。当日は非番だった遥だが、救急車のサイレンを聞き、走って交通事故現場へ向かう。事故直後は応急処置に協力していた加害者がなぜか姿を消すなど、騒然となる現場で、遥は何としても命を救うため…独断で患者を横浜湾岸病院へ運び込んだのだ。

まもなく、先輩救命医・桐生昴（磯村勇斗）やベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）の尽力もあり、患者は一命を取り留めることに。事故現場に駆けつけていた救急隊員・渋川輝（寛一郎）と警察官・横峯健斗（泉澤祐希）も、ほっと胸をなでおろす。

時を同じくして横浜湾岸病院は、意識不明の状態が続く身元不明のホームレス患者の処遇をめぐり、揺れていた。そんな中、病院側は治療費や医療リソースの観点から、ついに延命治療の停止を決定する。しかし遥は、患者が孤独な最期を迎えることに納得がいかず、偶然再会した渋川と横峯に身元調査協力を依頼。紆余曲折の末、ホームレス患者の娘の存在にたどり着くのだが…。

事態はすんなりと大団円とはいかなかった。あろうことか、不測の事態が次々と発生。やがて遥は人として、救命医として“究極の選択”を迫られる局面に直面する。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

BILLY BOO

DIGITAL SINGLE「パラレルナイト」

■関連リンク

『クロスロード ～救命救急の約束～』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/crossroad/

BIILY BOO OFFICIAL SITE

https://billyboo.jp/