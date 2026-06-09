日経225先物：9日22時＝390円高、6万5790円
9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の6万5790円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては373.37円高。出来高は4570枚となっている。
TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65790 +390 4570
日経225mini 65780 +345 85875
TOPIX先物 3920 +18.5 5169
JPX日経400先物 35460 +160 196
グロース指数先物 742 +3 150
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65790 +390 4570
日経225mini 65780 +345 85875
TOPIX先物 3920 +18.5 5169
JPX日経400先物 35460 +160 196
グロース指数先物 742 +3 150
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
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