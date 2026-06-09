　9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の6万5790円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては373.37円高。出来高は4570枚となっている。

　TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.89ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65790　　　　　+390　　　　4570
日経225mini 　　　　　　 65780　　　　　+345　　　 85875
TOPIX先物 　　　　　　　　3920　　　　 +18.5　　　　5169
JPX日経400先物　　　　　 35460　　　　　+160　　　　 196
グロース指数先物　　　　　 742　　　　　　+3　　　　 150
東証REIT指数先物　　　　1760.5　　　　　+0.5　　　　　10

株探ニュース