「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN − Spotify present Women In Music−EQUAL STAGE」が9日、東京・SGCホール有明で開催された。トリで登場したLANA（22）は、独特のハスキーボイスとダンスなどで満員の観客を魅了した。

全8曲のうち、5曲目には、85年にリリースされた中村あゆみの「翼の折れたエンジェル」をカバー。歌う前には「10代、20代の人は、今、傷ついていることがあるかもしれないし、30代、40代、50代の方は、若いころに、たくさん傷ついたことがあると思うんですけど、私は10代の時に失恋をして…。その時に、ある曲を、お母さんが教えてくれたんですね。すごく心が救われたので、10代、20代の方に、今日、この曲を知って、持ち帰って、考えてみてほしいなと思って持ってきた曲です」と紹介。中村あゆみに勝るとも劣らない、圧倒的な声量で歌い上げ、会場を感動に包んだ。

終盤に「私のことを知らない人も多いかもしれないけど、ちょっとでも、かわいいとか、歌がうまいとか、1コでも覚えてもらえたらうれしいな」と話すと、会場からは「カワイイよ」などと、大声援が飛び、観衆の心をわしづかみにしていた。イベントは他に、学校のリーダーズ、Awich、羊文学と、女性ばかり4組のアーティストが出演した。