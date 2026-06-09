テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが田植えを行ったことを報告した。

９日までに自身のＳＮＳを更新した森山アナは、インスタグラムに「お米と気候変動について」と題して書き始め、「先月のお休みに、田植えをしました 大人になってから田植えをするのは初めて。想像以上に難しく、足元をとられながら、なんとか１列ずつ植えていきました…！」と振り返って報告。

さらに「最近は気候変動の影響で、お米づくりにも変化が出ているそうです。田植えの時期を調整したり、水の管理を工夫したり…ニュースでお伝えする中で知ってはいましたが、実際に田んぼに入ってみると、その大変さや工夫をより身近に感じました」と続け、田植えをする様子を披露。

「５月とは思えないほどの日差しと暑さにも驚きました。毎日いただいているお米が、たくさんの人の手と自然との向き合い方に支えられていること。改めて感謝するとともに、気候変動についても考えなおすきっかけになりました」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には「素敵な体験ができてよかったね」「田植え姿も可愛らしい」「手植えで田植えとは、素晴らしい」「この体験が森山アナの成長に繋がるといいですね」「笑顔もかわいいです」「美味しいお米ができますね」などの声が寄せられている。