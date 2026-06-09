日本人の食卓に欠かせない“うどん”ですが、原料である輸入小麦にいま異変が起きています。「うどん県」としても知られる香川県の知事も、懸念を示す事態になっていました。

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つるっとしたのどごしに、コシのある麺を、自家製の肉汁につけていただくボリューム満点のうどん…

お客さん

「結構コシが強くて、コシが強いほうが好きなので抜群においしい」

実はこちらのお店、原材料の高騰を受け名物の「無限替え玉サービス」を去年10月に廃止したばかりなのです。（現在は替え玉1杯まで無料）

メニュー価格は上げずに、うどんの味を追求してきましたが、このうどんのコシと白さを生み出すのに必要なのが…

かんだ屋店主・青木頼信さん

「オーストラリア産の小麦粉をブレンドしています。コシがすごくでて、もちもちした食感がでるので、うどんにはすごく適している」

■豪小麦の生産量 前年度比26％減予測

農林水産省によると、現在、日本で使われている小麦の8割以上が「輸入小麦」で、中でも、オーストラリア産は、タンパク質の含有量がもちもち食感を出すのに適しているため、国内のうどんの半数ほどに使われているといいます。しかし…

かんだ屋店主・青木頼信さん

「もし収穫量が減って手に入らないとなれば、同じような品質のものを探して、努力するしかない。いろんなうどん店で同じようにオーストラリア産の小麦を使っているので、みなさん困るんじゃないかな」

先週、オーストラリア政府は、新年度の小麦の生産量が、前の年度と比べて26％減るとの予測を発表しました。

少雨で収穫が低調だと予測していたところに、中東情勢の影響が直撃し、燃料や肥料の調達が難しくなっているとしています。

■「影響が出ないように」香川県知事も反応

この事態に“うどん県”の知事も反応しました。

香川県・池田豊人知事

「全体として、うどんの製麺においての影響がでないように、今後とも緊張感をもって進めてまいりたい」

オーストラリア産小麦の入荷は現時点では問題ないとしつつも、今後の見通しに懸念を示しました。

■スーパーでも“うどん不安”

“うどん不安”は、スーパーにも…

お客さん

「これだね！ カレーうどんとかいっぱいある！」

「安い、これとっておこうかな」

“物価高の味方”うどんの袋麺は、“令和の米騒動”でお世話になった人も多いのではないでしょうか。

お客さん

「日本食でいうと、ご飯に代わる食べ物として非常にいい。お財布にとってもありがたい」

「ひとつでおなかいっぱいになる」

今回の減産の影響がでないか、心配する声も聞かれました。

お客さん

「（小麦の価格）上げないでほしい。戦争のせいもあるよね。戦争なんかしちゃダメよね」

食品バイヤー・久保田浩二さん

「つるっとのどごしがよく食べられるうどん類・麺類は、夏場すごく重宝するので。最小限の値上げで済めばいいな」

■「価格転嫁しないと吸収できない」

その、お手頃な袋麺を作っている埼玉県の製麺会社では、オーストラリア産のほか、アメリカ産や国産などの小麦粉を使って、1日に18万食のうどんを製造しています。

製麺会社スタッフ

「食べてみますか」

ゆでたて・できたてのうどんを特別に食べさせてもらうと…

（news every.取材班）

「のどごしがつるっとしてて、麺もやわらかくて」

製麺会社スタッフ

「（Q．1袋いくら）低価格で28円です」

（news every.取材班）

「安いですね」

安さがウリの袋麺ですが、今月20日から小麦粉の仕入れ値が上がりました。さらに…

はつかり麺・横山和明本部長

「おそらく年明けは、さらに上がると思う。10％くらいは上がる。国産小麦もそれにつられて上がっちゃうから」

小麦粉がさらに値上がりするという情報もあります。1袋28円の薄利多売でがんばってきたものの…

はつかり麺・横山和明本部長

「これはもう価格転嫁しないと吸収できない。きついですよ、仕入れ値（値上がり）はきついです」

農水省によりますと、日本のうどん用の小麦は一定量を確保しているとしながらも、今後の動向を注視していくとしています。