今田美桜主演連ドラ『クロスロード』主題歌発表 BILLY BOOが新曲書き下ろし【コメントあり】
俳優・今田美桜が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（毎週火曜 後9：00／7月7日スタート）の主題歌が、4人組バンド・BILLY BOOの書き下ろし新曲「パラレルナイト」に決定した。
【写真】話題沸騰！主題歌を担当するBILLY BOO
1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
主題歌「パラレルナイト」は、耳に残るメロディと歌声、そしてBILLY BOOらしさが香るサウンドで彩られた究極のバラード。人の数だけ正しさがあり、無数の選択が交差しながら変わっていく未来を前に、「もし別の道を選んでいたら」――。そんな迷いや後悔をふと胸にしながらも、少しずつ前を向いて歩もうとするすべての人の足元を、そっと照らす一曲となっている。
作詞作曲を手掛けたボーカルのKAZUKI UJIIEは「台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました」とコメント。「ドラマの中で描かれる、一瞬一瞬にこの曲が少しでも寄り添うことができたら、うれしいです」と力を込める珠玉のバラードが、物語にさらなる深みをもたらしていく。
そんな主題歌に、主演を務める今田も「正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました。私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです」と共鳴。「この曲に私自身も背中を押してもらいながら、撮影を最後まで駆け抜けたいと思います」と、声を弾ませた。
さらに、きょう9日に放送された『リボーン 〜最後のヒーロー〜』最終話内では、『クロスロード 〜救命救急の約束〜』の最新本編映像が使用された30秒の予告映像も公開され、主題歌「パラレルナイト」の音源も初解禁された。
■BILLY BOO / KAZUKI UJIIE(Vo) コメント全文
誰かを救いたいのに救えなかった夜。
正しさだけでは届かない想い。
自分の無力さに飲み込まれそうになる瞬間。
それでもまた明日はやってくるし、どこかで明日を待っている自分もいる。
遠くの朝日みたいに微かでも、その光を信じてしまう。
台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました。ドラマの中で描かれる、一瞬一瞬にこの曲が少しでも寄り添うことができたら、うれしいです。そしてあなたが「もう一歩だけ」と思える小さな灯りになりますように。
■今田美桜（春木遥・役） コメント全文
正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました。｢押し付けられる“正しさ”に静かな想いは埋もれてばかりだ｣という歌詞と、私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです。このドラマは夜明けがとても素敵に描かれているのですが、そこに『パラレルナイト』が流れるのが、とてもリンクしていて放送が楽しみです！ この曲に私自身も背中を押してもらいながら、撮影を最後まで駆け抜けたいと思います。
【写真】話題沸騰！主題歌を担当するBILLY BOO
1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
作詞作曲を手掛けたボーカルのKAZUKI UJIIEは「台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました」とコメント。「ドラマの中で描かれる、一瞬一瞬にこの曲が少しでも寄り添うことができたら、うれしいです」と力を込める珠玉のバラードが、物語にさらなる深みをもたらしていく。
そんな主題歌に、主演を務める今田も「正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました。私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです」と共鳴。「この曲に私自身も背中を押してもらいながら、撮影を最後まで駆け抜けたいと思います」と、声を弾ませた。
さらに、きょう9日に放送された『リボーン 〜最後のヒーロー〜』最終話内では、『クロスロード 〜救命救急の約束〜』の最新本編映像が使用された30秒の予告映像も公開され、主題歌「パラレルナイト」の音源も初解禁された。
■BILLY BOO / KAZUKI UJIIE(Vo) コメント全文
誰かを救いたいのに救えなかった夜。
正しさだけでは届かない想い。
自分の無力さに飲み込まれそうになる瞬間。
それでもまた明日はやってくるし、どこかで明日を待っている自分もいる。
遠くの朝日みたいに微かでも、その光を信じてしまう。
台本を読ませていただいた時、大きな希望を描くというより、泣きながらでも前に進もうとする人の呼吸みたいなものを描こうと思いました。ドラマの中で描かれる、一瞬一瞬にこの曲が少しでも寄り添うことができたら、うれしいです。そしてあなたが「もう一歩だけ」と思える小さな灯りになりますように。
■今田美桜（春木遥・役） コメント全文
正しいとは何か…命の現場で模索する私たちキャラクターにそっと寄り添いながら、優しく肯定してくれているように感じました。｢押し付けられる“正しさ”に静かな想いは埋もれてばかりだ｣という歌詞と、私が演じる遥の青臭くまっすぐな想いが交差して、背中を押してもらえたような気持ちです。このドラマは夜明けがとても素敵に描かれているのですが、そこに『パラレルナイト』が流れるのが、とてもリンクしていて放送が楽しみです！ この曲に私自身も背中を押してもらいながら、撮影を最後まで駆け抜けたいと思います。