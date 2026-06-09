敏腕婚活アドバイザーが婚活市場における森香澄を「電柱女子」と断言する一幕があった。

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これは6月9日に都内某所で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同日に開催された「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」に参加する番組MCのエルフ荒川、森香澄、そして累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏が合同取材会にも出席した。

『時計じかけのマリッジ』は恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つける“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティショー。中野綾香、徳本夏恵、西澤由夏の3人が、30人のハイスペ男性の中から運命の1人を見つけることに挑戦している。

合同取材会の前には、森が“婚活プログラムに参加する”と仮定し、スタッフが理想の条件をヒアリングした。年齢は「25〜40歳」、年収は「1000万くらい」、見た目のタイプは「165cm以上 清潔感あり 肌が綺麗」などと明かしたという。

これを受けて、植草氏は「森さんはお若い時から男性が寄ってきたと思うんです。なので、電柱（女子）の気（け）がある」と森の印象を断言。電柱女子とは、結婚願望はあるものの、自分からは一切アプローチせず、電柱のようにただその場に立って、男性からのアクションを待つだけの女性を指す婚活用語だ。

その言葉の意味を理解した森は「なるほど…」と苦笑い。その上で植草氏が「もしかしたら恋愛だったら積極性がないと難しいかもね」とアドバイスすると、森は「確かに」と納得していた。

取材・文・写真：中山洋平