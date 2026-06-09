2026年北中米ワールドカップ開幕を目前に控えるオランダ代表に、不安の声が広がっている。



ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、W杯前最後のテストマッチでウズベキスタン代表と対戦。FWコーディ・ガクポが決めた2本のPKによって2-1の勝利を収めたものの、その内容は決して良いと言えるものではなかった。



オランダメディア『VI』によれば、この試合後に欧州各国のメディアがオランダ代表への懸念を報じたという。スペイン『Mundo Deportivo』は、ユリエン・ティンバーの負傷離脱に加え、GKバルト・フェルブルッヘンも試合中のアクシデントで交代したことを取り上げ、「オランダには悪いニュースが続いている」と報道。W杯開幕直前に主力選手の離脱が相次いでいる状況を問題視した。





フランス『L'Équipe』も勝利以上に内容面を疑問視。「ゴール期待値（xG）は高かったにもかかわらず決定力を欠いた」と指摘し、終了間際のPKがなければ引き分けに終わっていた可能性を強調。さらに守護神の負傷によって日本との初戦へ暗雲が漂っているとも伝えている。ドイツ『Kicker』の評価はさらに厳しい。同メディアは「ワールドカップに向けた調子は見るに堪えない。オランダ代表はウズベキスタン戦で再び失望させた」と断言する。かつては優勝候補の一角として名前が挙がっていたオランダだが、本大会直前のパフォーマンスを見る限り楽観視はできない。初戦の日本戦まで日数は少ないが、どのように立て直しを図るのか。