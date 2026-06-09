マンチェスター・シティ所属のDFルベン・ディアスに、新たな恋愛の話題が浮上している。人気司会者のマヤ・ジャマさんとの破局後、過去に交際が噂されたポルトガル人女優ダニエラ・メルシオールさんとの交流が再び注目を集めているようだ。『The Sun』が報じた。



ディアスは現在、ポルトガル代表の一員としてワールドカップへ向けた準備を進めている。先日行われたチリ代表との親善試合では2-1の勝利に貢献したが、スタンドにはメルシオールさんの姿があったことが話題となった。





さらに両者は先月、ポルトガル国内で開催された同じ音楽フェスティバルに参加していたことも確認されている。ファンの間では、その後SNS上で互いの投稿に「いいね」を送り合っていることにも注目が集まっている。メルシオールさんは映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3』への出演でも知られる女優で、ディアスがファッション誌の撮影で披露した投稿に反応。一方のディアスも、メルシオールさんの投稿に好意的なリアクションを見せているという。2人は2024年初頭に交際が噂され、同年夏にはスペイン・イビサ島のクラブで一緒に踊る姿も報じられていた。その後、ディアスは2024年11月に開催されたMTVヨーロッパ・ミュージック・アワードでマヤ・ジャマさんと出会い交際へ発展。クリスマスにはイングランド北西部チェシャーの豪邸で同棲生活を始めたと伝えられていた。しかし今年4月に破局。関係者によると、2人は「人生の分岐点に到達した」とされ、約18カ月の交際に終止符を打った。破局後にはディアスがSNS上で複数の女性と交流していることも話題となっており、オーストラリア版『ラブ・アイランド』出演者のアメリア・マーニさんとのやり取りも報じられている。なお、ディアスは破局後に一部で浮上した浮気疑惑について否定している。自身のSNSでは「別れた理由は私たちだけのものであり、互いに成熟した形で受け止めている。関係が終わる時に必ず誰かが裏切ったとは限らない」とコメントしていた。ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、ピッチ内外で注目を集めるディアス。今後、メルシオールさんとの関係がどのように発展していくのかにも関心が集まりそうだ。