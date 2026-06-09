◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武４×―３広島（９日・ベルーナドーム）

広島・床田寛樹投手が、５回７安打３失点で交代した。４回までにもらった３点のリードを守れず、「３点も取ってくれたのに負けたのは、僕のせい」と悔やんだ。４回に１点を返され、５回は２死一塁から３連打。長谷川の打球が中前にポトリと落ちて一、三塁を迎えると、古賀悠、渡部に連続適時打を浴びた。

「勝負どころで粘りきれなかった。（西武打線は）すごく狙って打ってきてる感じ。コースや球種を変えるなりが、できればよかった」と反省。それ以上に「やっぱり、けん制ですね。ちゃんと投げておけば、たぶん刺せた」と、痛恨のミスを振り返った。５回２死一、三塁で一塁へけん制。走者の長谷川は完全に逆をつかれたが、床田のボールがそれてセーフになった。「二塁に行ったら一本で同点になるから、走者は二塁に行きたい。１球目に足を上げて（走者を）見ながら投げて、いけるかなと思った」。冷静な判断が当たるところだったが、肝心の送球に失敗した。

９試合連続で６回以上を投げていた左腕は開幕戦以来の今季最短タイとなる５回降板。「週の頭で５回しか投げられていない。中継ぎをいっぱい使って、申し訳ない」と謝罪した。