◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人が引き分け２つを挟み、今季２度目の５連勝をマークした。則本昂大投手が昨年まで在籍していた古巣・楽天を相手に７回途中２失点と好投。今季最多の１２６球を投げて２勝目を挙げ、１２球団勝利を達成。貯金を今季最多７に伸ばした。

巨人・則本昂大投手の一問一答は以下の通り

―ナイスピッチング。

「ありがとうございます」

―今季２勝目＆１２球団勝利。

「すごくうれしいですし、この地で勝てたことが感慨深いというか、幸せだなと思います」

―慣れ親しんだマウンド。どんな思いで。

「いろんな感情はあったんですけど、ジャイアンツのために、ジャイアンツを応援してくださるファンの皆さんために頑張ろうと思ってマウンドに上がったんですけど、やっぱり仙台の地は好きなので、楽しく投げることができました」

―７回途中１２６球、振り返って。

「序盤がうまくいかないことばっかりだったんですけど。なんとか７回投げることができたんですけど、なし（高梨）、ばさ（船迫）に助けられて。なんとかチームも点数を取ってくれてすごく余裕を持ってじゃないですけど、しっかり自分にフォーカスして投げることができてよかった」

―ファンにメッセージを。

「今日もたくさん応援していただき本当にありがとうございました。交流戦残り５試合ありますので、チーム全員でまず交流戦優勝を目指して頑張ってますので、ファンの皆さん応援よろしくお願いします」