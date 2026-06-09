サッカー日本代表の森保一監督（57）が、9日放送の日本テレビ系「ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE 悲願のW杯優勝なるか」（後9・00）にVTR出演し、妻との運命的な出会いが明かされた。

日本サッカー史上初めて、2大会連続でW杯で指揮を執る森保監督。番組では、その半生を本人や家族、関係者による証言VTRで紹介した。

83年冬、森保監督は地元長崎の長崎日大の特待生試験を受験。試験の順番待ちで隣に座った女の子に目を奪われた。試験官から「森保さん」と呼ばれると、立ち上がったのは、その女の子。同じ名字という偶然で、後に妻になる由美子さんだった。

入学してみると、またしても偶然が。その女の子はクラスメートになった。森保監督は「同じクラスになったので、気になりました。そこで、かわいいなと」。インタビュアーから「トップクラスにかわいかった？」と問われると、「はい、そうだと思います」と表情をほころばせた。

由美子さんは、陸上100メートルで県の中学記録を持っていたアスリートの卵。朝練に向かうバスが一緒になり、仲を深めていった。高2の終わりに交際をスタート。森保監督は「将来この人と結婚するんだろうなって、何となく思っていました」と、相性の良さを感じていたという。

高校卒業後、森保監督は広島の前身、マツダに入団した。由美子さんは大阪のホテルに務めることになったが、時に広島に駆けつけてくれ、森保監督の同期とも仲良しに。森保が名前をもじって「ぽいち」と呼ばれていたことから、由美子さんも「ぽゆみ」と親しまれていた。

由美子さんは転職し、広島へ。チームで挫折を味わっていた森保監督にとって、心の支えとなった。「1年前、何をやっても通用しない中で、嫁さんが来てくれることで、勇気づけられるというか。支えてもらいたいというか、助けてもらいたいということで、広島に来てくれって」と振り返った。

3年目にはようやくレギュラーの座をつかんだ。入団4年目には由美子さんに「結婚したら、家賃の安いマツダの社宅に入れるよ」と伝えた。生活感にあふれた、ほほ笑ましいプロポーズの言葉だった。

2人は90年に結婚。3人の男の子を授かった。