ザ・ビートルズ担当ディレクターとして一大ブームを起こした、高嶋ちさ子さんの父親の郄嶋弘之さん（92）がCDデビュー。9日、1stシングルの発売記念イベントに登場し、今後の夢を語りました。

事務所で歌を歌っていたところ、事務所の人から提案されてコンサートを開催し、さらにCDも出すことになったという郄嶋さん。1stシングルとしてリリースするオリジナル楽曲『君のいない朝がくる』（作詞：きたやまおさむ／作曲：都倉俊一）は、9年前に最愛の妻を亡くした後、郄嶋さん自身が感じてきた寂しさや伝えられなかった「ありがとう」の思いをつづった楽曲となっています。

90歳を超えても、CDデビューという新たなことに挑戦している郄嶋さん。イベントで、その原動力を聞かれると「（90歳になると）人生とはと、何か悟るだろうと思っていたんですよ。全く悟りません。本当に残念ながらね、何にも悟らない」と明かし、「生まれてきた以上はね、人のためにというか、“郄嶋といたら楽しかった”と。そういうふうに、なんかこう楽しくね、生きたい」と自身の生き方を話しました。

また、CDデビューについては、「“92歳でも頑張ったらできるよ”と。そういう励ましになったらなと僕は思っています」と思いを語りました。

さらに、今後、紅白歌合戦に出場したいかを聞かれた郄嶋さんは「歌えって言ったら歌いますよ」と話し、もし紅白出場が実現したら「僕がちさ子と12人のバイオリン出してやりますよ、伴奏で」と、会場の笑いを誘いました。