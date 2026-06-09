◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３―１中日（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

中日は３回に追いついたものの、６回に勝ち越しを許して３連敗。借金は今季ワーストの１８に膨らんだ。

もどかしい攻撃が続いた。先発・マラーが、初回に先頭の友杉と小川の２連打などで、あっさりと先制点を献上した。打線は３回１死から、鵜飼が四球を選んで、岡林が中前打で続くと、１死一、三塁面で、４試合ぶりにスタメン出場した田中が中前に同点打を放った。

４回以降は拙攻で無得点が続いた。６回に村松が中前打で出塁したが、４番・細川が遊ゴロ併殺打に打ち取られた。続く板山が中前打で再び出塁したものの、助っ人大砲のサノーが空振り三振に倒れた。２点ビハインドの８回は、２死満塁の絶好機で再びサノーに打席が回った。痛烈な当たりは、三塁寄りに守っていた遊撃手・友杉の好守で遊ゴロに終わった。

左足の肉離れから復帰したサノーを６番・ＤＨでスタメン起用した井上監督は「（８回の打席は）紙一重だった。負けが込んじゃうと落ち込むけど、その紙一重をどうやって打破するか。岡林が復帰して、サノーが帰ってきた。これから、（現状を打破する）扉の鍵をどう見つけるか。何か、きっかけをつかめば、やってくれる選手たちだと思う」と、悲観しなかった。