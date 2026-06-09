杉咲花＆多部未華子、初共演でお互いを絶賛「一気に説得力が増す」「朗らかで温厚で温かい方」【クロエマ】
【モデルプレス＝2026/06/09】女優の杉咲花、多部未華子、俳優の岩瀬洋志が6月9日、都内で開催されたPrime Original ドラマシリーズ 『クロエマ』（6月12日よりPrime Videoにて世界独占配信開始）配信記念スペシャルイベントに出席。互いを絶賛する場面があった。
【写真】杉咲花＆多部未華子「メガネが似てる？」劇中の変装姿
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみ氏の最新連載作品『クロエマ』の実写ドラマ作品。杉咲と多部によるW主演＆初共演作で、占いの店を中心に起こる謎、そして恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）と、エマが出会う謎めいた資産家・クロエ（多部）という対照的な2人の女性が織りなす、仲良くならないのに心地いい関係を描く。この日は今泉力哉監督も出席していた。
初共演の多部について、杉咲は「本当に小さい頃からたくさんの作品を拝見していたので、こういった形でご一緒させていただけることが、すごく嬉しくて」と吐露。「リアリティがあるかどうかだけでは映らないような魅力のあるドラマだと思うんですけど、そういう非日常的な要素がシーンの中にあった時に、多部さんが演じられることで、一気に説得力が増すような。そんな力がある方で。どっしり構えてくださっている姿に、引率していただいていました」と共演を振り返った。
杉咲について多部は「私も杉咲さんはたくさんの作品で拝見させていただいていて。あと、バラエティで杉咲さんとして出られている姿とかを見て、とても朗らかで温厚で温かい方なのかなって思ってお会いしたんですけど、その印象は全然変わらずに。今までも作品を拝見して思っていた存在感というか…いるだけで違う。存在感（笑）。とにかく存在感がすごく印象的でしたし、実際にお会いしてみて、やっぱり素敵だなと思って」と共演前の印象を告白。「毎日刺激的な現場になるだろうなと思っていたんですけど、本当に自分が思っている想像以上にとても刺激的な毎日を過ごすことができました」と共演を楽しんだ様子だった。
さらに、杉咲の存在感に関しては「エマって、私の中で難しいキャラクターだなって思っていたので。一番初めのセットで初日の時に、エマが入ってくるシーンだったんですけど、『あ、もうエマだ』って思って。なんて言っていいか分からないけれども、それが私の中ですごく印象深い一日というか、印象深い初日で、すごく覚えていますね」と絶賛していた。（modelpress編集部）
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◆Prime Original ドラマシリーズ 「クロエマ」
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみ氏の最新連載作品『クロエマ』の実写ドラマ作品。杉咲と多部によるW主演＆初共演作で、占いの店を中心に起こる謎、そして恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）と、エマが出会う謎めいた資産家・クロエ（多部）という対照的な2人の女性が織りなす、仲良くならないのに心地いい関係を描く。この日は今泉力哉監督も出席していた。
◆杉咲花＆多部未華子、初共演で印象語る
初共演の多部について、杉咲は「本当に小さい頃からたくさんの作品を拝見していたので、こういった形でご一緒させていただけることが、すごく嬉しくて」と吐露。「リアリティがあるかどうかだけでは映らないような魅力のあるドラマだと思うんですけど、そういう非日常的な要素がシーンの中にあった時に、多部さんが演じられることで、一気に説得力が増すような。そんな力がある方で。どっしり構えてくださっている姿に、引率していただいていました」と共演を振り返った。
杉咲について多部は「私も杉咲さんはたくさんの作品で拝見させていただいていて。あと、バラエティで杉咲さんとして出られている姿とかを見て、とても朗らかで温厚で温かい方なのかなって思ってお会いしたんですけど、その印象は全然変わらずに。今までも作品を拝見して思っていた存在感というか…いるだけで違う。存在感（笑）。とにかく存在感がすごく印象的でしたし、実際にお会いしてみて、やっぱり素敵だなと思って」と共演前の印象を告白。「毎日刺激的な現場になるだろうなと思っていたんですけど、本当に自分が思っている想像以上にとても刺激的な毎日を過ごすことができました」と共演を楽しんだ様子だった。
さらに、杉咲の存在感に関しては「エマって、私の中で難しいキャラクターだなって思っていたので。一番初めのセットで初日の時に、エマが入ってくるシーンだったんですけど、『あ、もうエマだ』って思って。なんて言っていいか分からないけれども、それが私の中ですごく印象深い一日というか、印象深い初日で、すごく覚えていますね」と絶賛していた。（modelpress編集部）
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