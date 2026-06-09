◇交流戦 巨人8―2楽天（2026年6月9日 楽天モバイル）

巨人の則本昂大投手（35）がプロ入りから昨季まで13年間にわたって在籍した古巣・楽天戦（楽天モバイル）に移籍後初登板初先発。7回途中7安打2失点と好投して今季2勝目（3敗）を挙げ、4月11日の日本ハム戦（エスコンF）で達成したソフトバンク・上沢直之以来、史上24人目となる12球団勝利をマークした。

初回、2回と先頭打者に四球を与えるなどやや苦しんだが、要所を抑えて6回まで無失点。6回までに105球を投げていたが、6―0で迎えた7回も続投する。1死から3連打で2失点して降板したが、元楽天エースとして気合のこもった126球熱投で勝利を手にした。

試合後、見慣れたスタンドを見上げながらヒーローインタビューに臨んだ背番号43。

古巣相手の勝利について気持ちを聞かれると「はい、あの…凄くうれしいですし、え〜…」と息を飲み、「この地で勝てたことが…え〜…凄く…あの…感慨深いというか…はい。幸せやなぁと思います」と目をやや潤ませながら語った。

この日の試合にどんな思いで臨んだかについては「そうですね…。あの…。いろんな感情があったんですけど。え〜…。ジャイアンツのために、ジャイアンツを応援してくださるファンの皆さんのために頑張ろうと思ってマウンドに上がったんですけど。やっぱり、あの…仙台の地は好きなんで…はい。楽しく投げることができました」。思い入れのある仙台、そしてイーグルス。それでも“巨人・則本”として全力投球で両軍ファンに雄姿を届けた。

投球内容は6回1/3で打者28人に対して126球を投げ、7安打2失点。5三振を奪い、与えた四球は3つだった。

則本は八幡商、三重中京大を経て2012年ドラフト2位で楽天入り。プロ1年目の2013年に先発投手としていきなり15勝を挙げて新人王に輝いた。2014年から2018年まで5年連続でパ・リーグ最多奪三振王のタイトルを獲得。2024年には抑え転向1年目でセーブ王のタイトルを手中にした。

巨人にFA移籍した今季は前回登板した2日のオリックス戦（東京D）で7戦目にして待望の移籍後初勝利を挙げていた。