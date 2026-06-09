国内最大級のファッションイベント『NAMICS presents TGC 新潟 2026』が7月開かれるのを前に、県内の高校でうれしいサプライズ発表が行われました。エンターテイメントを通して地域を盛り上げてほしいと高校生たちに期待がかかっています。

新潟市にある万代高校。放課後教室に集められたのはダンス部の生徒たちです。



ヒップホップ系ダンスを得意とする万代高校ダンス部。大会や地域のイベント出演に向けて、日々練習を重ねているといいます。



6月8日は1・2年生の部員21人が“新体制の打ち合わせ”ということで集められましたが、実はこれは嘘。本当の理由は…



【ダンス部顧問 清水知子 先生】

「大きなイベントの依頼が来ました。その発表をお願いします」



突然の発表に戸惑う生徒たち。その内容は…7月に開催される『NAMICS presents TGC 新潟 2026』への出演が決定！



思いがけないサプライズにうれし涙を流す生徒の姿も。ただ、サプライズはこれだけではありません。



元E‐girlsのDreamAmiさんとのコラボレーションが発表されると、生徒たちの喜びは最高潮に。



【ダンス部顧問 清水知子 先生】

「しっかりと準備をするのはもちろん、ダンス部の品格を傷つけないように、きちんと責任を持った行動をしてほしい」



さっそく、ステージ本番に向けてのミーティングを開始。挨拶や練習態度など基本的な姿勢について改めて話し合い、結束力を高めたようです。



入部してまだ2カ月の1年生は…



【ダンス部1年生 萱森彩姫さん】

「まだダンスに慣れていないというか、あまり上手に踊れていないので、大きなステージに出るのはすごく緊張するが、少ない時間で練習していきたい」



【ダンス部 池田結望 部長】

「とてもうれしい。実感が湧かない。みんなで仲良く、明るくできるように頑張りたい」



【TGC実行委員会 青柳遥奈さん】

「（TGCのようなイベントに）自らが出演する機会はあまりないと思う。新潟にいながらも、こういった経験ができるんだという思い出につながるとうれしい」



1・2年生で迎える初めての大舞台。フレッシュなパフォーマンスで地域を盛り上げてくれることに期待がかかります。



【ダンス部】

「TGC、最高のステージにするぞ！」