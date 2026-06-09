◇交流戦 DeNA1ー4日本ハム（2026年6月9日 エスコンF）

DeNAが敵地で日本ハムに完敗を喫し、5試合を残して今季の交流戦の勝ち越しの可能性が消滅した。

先発の平良は2回まで安打を浴びながら無失点に踏みとどまっていたが、0―0の3回に一挙4失点。これで相手に試合の主導権を握られると、打線も相手エース・伊藤を攻略できず、7回の宮崎の5号ソロで1点を奪うのが精いっぱいだった。

5回9安打4失点で4敗目の平良は、3試合連続で試合序盤に先制を許している。5月26日のオリックス戦は初回にいきなり4失点、6月2日の楽天戦は3回に2点を先制された。いずれも1イニングで複数点を失っており「1点で抑えられれば違う形になると思う。今年は特に複数失点が何度もあるので、ランナーを出してからの投球スタイルを考えないといけない」と反省した。

チームは3連敗で、借金は今季最多を更新する7に。苦しい状況が続くが、相川監督は「僕も含めて皆で打開していかなくちゃいけない。負けたことはもう返ってくることはないので、明日また勝つしかない」と前を向いた。