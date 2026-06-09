11人組女性アイドルグループ、Juice＝Juiceが9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。

真っ赤なノースリーブ＆ミニスカートのセクシーでパワフルな衣装で登場。広瀬香美がプロデュースをした「クラクラクライマックス」で幕を開けた。

あいさつで「先ほどの授賞式で『アジア・ポップカルチャーグループ賞』を受賞しました」と紹介し「ワクワクする楽しく音楽を作っています。これからも変わらずに頑張っていきたいです」と音楽にかける決意を明かした。

続く「甘えんな」ではセクシーなブレイキン（ブレイクダンス）で男性ファンを悩殺。「もっともっと盛り上がっていきましょう。Juice＝Juiceが大好きな方も、初めての方も盛り上がっていきましょう〜」と呼びかけて「盛れ！ミ・アモーレ」を情熱的に歌唱。会場をヒートアップさせて大きな拍手を全身に浴びた。

ほかにD−51、モナキ、高嶺のなでしこ、CLASS SEVEN、僕が見たかった青空、New、Apinkが出演した。