◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人が４本塁打で快勝。２引き分けを挟んで５連勝で７戦無敗となった。

３回に４番・ダルベックが先制１０号３ラン。６回には９番・佐々木が逆方向に２ラン、７回にはプロ初３番の岸田がソロを放って６―０とした。８回には浦田の３安打猛打賞となる適時打、９回は大城が逆方向にソロを放った。

先発の則本は古巣の楽天を相手に７回途中２失点の好投で１２球団勝利を達成した。

試合後の橋上監督代行の一問一答は以下の通り。

―則本が好投

「はい良かったですね、本当に。いろんな思いがある中、ちょっと最初は力みを感じましたけど、うまく修正してスイスイと。いい形で攻撃陣も早めに援護できましたのでね。いい形で投げられたと思います」

―７回続投は点差もあって

「もちろんそうですね。あとは本人との話もありましたけど。もともとスタミナのある投手ですからね。あとは本人の意思で」

―続投したいと

「そうですね」

―岸田がプロ初３番

「ＤＨで大城選手と岸田選手両方とも調子いいですから。何とか打席に入れたい、そうなるとどちらかＤＨでとなるので。今日はバッテリーの方で捕手は大城選手と言われていたので。朝ちょっと色々話をしまして。打撃の状態も非常にいいので。３番というのがけっこう懸案事項であったので。そんな中で今の状態なら岸田でいいんじゃないかとコーチの方も含めて話がまとまりましたので、今日はこういう形になりました」

―起用が的中した

「最初ちょっと１、２回とチャンスをつぶしましたのでね。前のロッテ戦みたいに最初の攻撃でリズムが良くないと後々に響くんですけど、３回のチャンスでダルベック選手が払拭してくれたので、その後は比較的スムーズにいきましたね」

―引き分けを挟んで５連勝

「そうですね、楽天戦の初戦ですし今週の初戦ですから。最初とれるのは非常に大きいですよね。カード３連勝も見えますし、とりあえず明日勝ち越しをして、今週もう交流戦最後の週ですから。今まで以上に集中して、何とかいい形で交流戦を終われるように頑張りたいと思います」