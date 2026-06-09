◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武４×―３広島（９日・ベルーナドーム）

広島のドラフト１位・平川蓮外野手がプロ初本塁打を放った。３回１死の第１打席で左翼席へのソロ。武内の高めに浮いたツーシームを「自分のスイングで振り抜くことができました」と完璧に捉えた。

開幕から１０３打席目で待望の一発。「（手応えは）ありました。『おお、飛んでった』という感じでした」と振り返った。勝利には結びつかず、試合後に笑顔はなかったものの、打った直後のベンチでは大喜び。「全員にナイスバッティングと言われて、うれしかったです」と笑顔がはじけた。

スイッチヒッターだが、右打ちは大学３年から。左の方が得意だという自覚があり「左では、もっと早く出るかなと思っていた。なんで右打席なのかなって感じです」と、本音もこぼした。経験の浅い右は新井監督からも助言をもらって練習中。「右は何も考えていなかったので、監督に言われたことをやっていたら打てました」と感謝した。打率１割９分４厘と苦戦。左での快音も少ないままだが「はい、（左でも）打てるように。いずれ打てるかなと思います」と前を向いた。