元モーニング娘。でタレントの辻希美が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。高校デビューの長男の女友達に関する悩みを明かす一幕があった。

今回は「パパママの心配事相談会」

タレントの杉浦太陽との間に５人の子供がいる辻は現在の悩みとして「息子に彼女ができることが…」と話し出したところでＭＣの明石家さんまに「息子、今、いくつや？」と聞かれると「今、１５、１６の年です」と返答。

「中学の時は野球が好きで周りに女の子がいないような（環境だった）…。高校に行った瞬間にすっごい遊び方が花開いちゃった感じがあって」と続けたところで、さんまに「中３まで我慢してたんやろ？ そりゃ、爆発するよ」と言われると「いや〜！」と絶叫。「ＡＫＢ（４８）とかも辞めたら爆発するやないか？ お前もそうやないか？ モー娘辞めた途端に爆発して」と指摘されると「いや〜！ そういうことじゃない！」と辻。

「（長男が）女の子と遊ぶようになったんですけど、どんな女の子と遊んでるのか？ とりあえず家に呼んで。男の子も女の子もみんなで遊んでるって感じだったから『じゃあ、全員、ウチで遊ぼ！』って言って、ずっと女子をガン見。４人いたんですけど、私の目が２個じゃ足りなくて、もう女子はバラけるから」と嘆くと「高校に入って行動範囲も広がっちゃって。どんな子と何をしてるかも分からないし。だから、レシートとか見て何時に何を食べたとか（調べる）」と明かしていた。