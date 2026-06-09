◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４―１ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）

ＤｅＮＡは先発の平良拳太郎投手が５回９安打４失点と踏ん張れず、打線も日本ハム・伊藤に完投を許してカード初戦を落とした。交流戦成績は４勝９敗となり、５試合を残して勝ち越しの可能性が消滅。今季戦績は２５勝３２敗２分けとなり、借金は今季最多の７となった。

試合後、相川亮二監督は、今季４敗目を喫した平良の投球内容を「立ち上がりはランナーも出しつつだけど、十分なピッチングしてくれた。本当にあれ（３回の４失点）だけ。なんとか１点、２点で抑えていくっていうことは、今後も望むところ」と振り返った。

打線は６回まで２安打。７回に宮崎敏郎内野手の５号ソロで１点を返すのがやっとで、伊藤に完投を許した。復帰してから好調な牧秀悟内野手に対しても強気に内角を攻めるなど、パ・リーグを代表する右腕の底力を見せつけられた敗戦に、相川監督は「いいピッチャーの時でも、なんとか勝てるプランを作っていかなきゃいけないし、練っていかなくちゃいけないと感じる」と、厳しい表情で語った。

交流戦は５カード中、４カードで初戦を落とす苦しい展開。勝ち越しの可能性は消滅したが、指揮官は「負けてしまったことは、もう返ってくることではないので、明日また取るしかない」と前を向いた。