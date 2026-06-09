クマの目撃情報が相次いでいた宇都宮市は９日、市内の民家敷地内でクマ１頭を捕獲した。

麻酔銃で眠らせ、現場から運び出し、殺処分した。体長約１メートル、体重約１００キロの成獣とみられる雄だった。市は６日以降、市中心部などで目撃されていた個体とみている。

市によると、目撃情報を基に捜索していた市職員が午後２時頃、ＪＲ宇都宮駅から約３キロ南の同市東簗瀬の民家敷地内にいるのを確認した。塀などで囲まれた場所で逃走の恐れが低いことなどから、麻酔銃を使用して眠らせた後、軽トラックで現場から運び出した。

市などは、クマが複数頭いたとの情報があることから巡回を継続する。また、市教育委員会は「安全に万全を期す」として、１０日も市立小中学校全９４校を臨時休校とすることを決めている。

市などによると、６〜７日は県庁付近やオリオン通り商店街など中心市街地で目撃が相次いでいた。８日も同商店街から約３キロ南の市立陽南中付近で早朝と夜に目撃された。９日午前５時３５分頃には宇都宮大峰キャンパスにも出没し、市や猟友会などはドローンを用いるなどして捜索を行っていた。