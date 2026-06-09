夏に向けて出番が増える「冷たい麺」料理。いま、その味を左右する「めんつゆ」の種類が大幅に増えています。梅雨を彩るめんつゆ市場、取材しました。

【写真で見る】そうめんが韓国冷麺風に！ シャーベット状のめんつゆ

1人前からサクッと！ “小分け使い切りタイプ”が人気

9日、都内のスーパーに行ってみると、そうめんやうどん、そばなどに“かけるだけ”の「めんつゆ」がずらり。

コモディイイダ西尾久店 筒井浩章 店長

「麺類はコストパフォーマンスも良く、簡単手軽に食べられる商品なので、種類も売り場も拡張しております」

日本食糧新聞によると、めんつゆの市場規模は年々拡大。2025年度までの5年で26％伸びているといいます。今年の傾向は？

日本食糧新聞社 調味料担当 吉岡勇樹 記者

「小分け（タイプ）が冷たい麺のめんつゆの市場を引っ張っている。親子で違う味を楽しむことが使い切りタイプだとできる」

1人前からサクッと作れる「小分けの使い切りタイプ」が人気なんだそう。

1個で1人分の調味料「プチっと」シリーズからは、人気の「たらこクリーム」のほか、「だし入りとろろ」など、夏にぴったりの商品が登場。

「シャリっと冷やそうめん」は、つゆを冷凍庫で8時間凍らせると、シャーベット状のめんつゆになり、そうめんが韓国冷麺風にいただけます。

「あったら助かる」 麺を約30秒洗って具材をかけるだけの商品も！

冷たい麺料理が食卓で増えると、つきものなのが…

40代

「どうしても同じ味が続いちゃうので、飽きちゃう時はあります」

そんな“味のマンネリ”を解消できる商品が「かけるだけ具麺」。

自分で作ると手間のかかる具材が入っているため、食べ応えのある肉うどんが“あっという間に”出来るんです。

洗うだけの流水麺を使えば、わずか30秒ほどで完成。

60代

「あったら助かる。もう暑くて調理するのがとにかく大変だから」

「サッパリ！コッテリ！」新感覚のめんつゆを発売したのは、味ぽんでおなじみのミツカン。茹でた中華麺にかけるだけで…

記者

「ガツンとパンチのある味の後に、味ぽんの酸味が効いていておいしいです」

進化する、おいしくて便利な「めんつゆ」。今年も食卓の強い味方となりそうです。