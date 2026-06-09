今が旬の「ズッキーニ」は、この20年間で生産量が6倍になっているといい、夏の食卓で大活躍しそうです。

【写真を見る】トースターで簡単に！ズッキーニのおすすめ調理法

ただ、どう調理したらいいのか分からないという人も多いのでは。管理栄養士おすすめの簡単調理法を教えてもらいました。

今が旬！「ズッキーニ」がお買い得

都内のスーパー「アキダイ関町本店」で多くの人が手に取っていたのは「ズッキーニ」。

20代

「ズッキーニを買いました。値段に惹かれて久々に使ってみようかなと思って」

人気の理由はお値段の安さ。アキダイでは、ズッキーニが1袋に4〜7本入って257円（税込）。

スーパーアキダイ 秋葉弘道 社長

「1本50〜60円が普通になってくる」

スーパーアキダイだけで、多い時には一日約1トン分が売れるといいます。

実は育てやすい？20年間で収穫量が約6倍に

収穫量は年々増えていて、この20年間で約6倍になっています。茨城にあるズッキーニ農家を訪れてみました。

2日遅れて収穫したものと比べると、大きさにほぼ倍の違いがあります。

きりちゃんふぁ〜む 中山嘉一さん

「（受粉してから）早い時で3日、遅ければ5日（で育つ）」

生産者にとっては育てやすい作物のズッキーニ。2026年の夏も食卓で大活躍しそうです。

管理栄養士おすすめの「ズッキーニ」調理法

「ズッキーニ」はスーパーで見かける機会が増えてきましたが、どう調理していいのかわからないという声も聞こえてきます。

管理栄養士のShieさんにおすすめの調理法を聞きました。

▼ズッキーニの浅漬け

（1）塩もみして、白だしなどで20〜30分漬ける

味がしみ込みやすいとのこと

▼ズッキーニボート

（1）縦に半分に切り、中をくりぬいて、ひき肉、チーズ、細かくしたズッキーニを乗せる

（2）トースターで10〜20分、ひき肉に火が通るまで加熱。

お好みで塩コショウを！