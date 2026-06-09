栃木県宇都宮市で目撃が相次いでいたクマ1頭が、住宅の敷地内で捕獲されました。警察によると、さらに別のクマがいる可能性もあるということで、引き続き警戒が続いています。

■クマが泳ぎ…フェンスを乗り越える

9日未明午前2時20分ごろには、栃木県宇都宮市の住宅街を走る1頭のクマが、およそ半日後の昼すぎには、用水路を泳ぐクマも撮影されました。

撮影者

「ざばーんと落ちる音がして、川の方を見たらクマが泳いでいた。1メートルから1メートル50センチぐらいあったのかな」

さらに、他の住民も…

宇都宮市民

「上から見ていて、子どもが『クマが通った』と言うので、慌てて回したんですけど」

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泳ぐクマが撮影された30分ほど後、クマがフェンスを乗り越えます。そして、住宅の敷地に居座りました。

川の周辺には、盾やさすまたを持った警察官が集まりました。そして、住宅の敷地内に入っていきました。アパートの上から隣の民家を確認している警察官も見えました。

午後3時すぎには、民家に潜むクマをカメラが捉えました。

■人口50万人超の都市で相次ぐ目撃 対策グッズが売れ

人口が50万人を超える宇都宮市でクマの目撃が相次いでいます。

北から徐々に南下すると、市の中心地「オリオン通り商店街」に出没。その後、宇都宮の街を横断するように目撃情報が相次ぎました。

9日午前6時1分ごろには、宇都宮大学の周辺からも寄せられました。宇都宮大学は、全ての学部で休講になりました。

公立の小中学校も、8日に引き続き休校になっています。

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過去にない異例の事態となっている宇都宮の街。ホームセンターでは、クマ対策グッズの補充がされていました。

――何を買う？

宇都宮市民

「クマスプレー、怖いなと思って。本当は鈴が買いたかったけど、鈴が売っていなくて。身近に出たというので、他人事じゃないなと」

例年だと、月に1〜2本ほどしか売れないという“クマ撃退スプレー”が、7日からの2日間で20本以上売れているといいます。

■約2時間にわたるクマ捕獲…市民は“まだ不安”

神出鬼没なクマが、いつ現れるか分からない不安。専門家は、“都市部ならではの難しさ”があると指摘します。

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「コンクリートの上だと泥とかがついていれば足跡見えるが、そういったものもなかなか見当たらないし、建物と建物の間に入ると全く分からない」

そのためか捜索は難航。動きがあったのは、午後になってからでした。多くの人が見つめる先に黒い影。住宅の庭でのそのそと動くクマです。

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そして、麻酔銃を構える人がいました。すると、麻酔が効いてきたのか、動きがにぶいようにも見えるクマ。猟友会らが塀を乗り越え、眠りについたクマを運びオリに入れました。

およそ2時間かけて行われたクマの捕獲に携わった宇都宮動物園の担当者は…

宇都宮動物園 磯哲雄さん

「落ち着いていました。クマは1メートル超えていた。重さは多分100キロ近く。麻酔を確認するので持ち上げたけど結構重かった。完全な成獣」

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――オスかメスか

宇都宮動物園 磯哲雄さん

「オス。どこから来たかが分からない。経路を知りたい。オリオン通りの近くに山はない。さらに奥の山から来たといっても、人に見つからなかったのは不思議な感じ」

ただ市民には、“まだ不安”が残ります。

宇都宮市民

「聞いたところによると、もう1頭いる可能性もある。まだちょっと不安も残ります」

警察によりますと、クマは2頭以上いる可能性もあるということで、警戒が続いています。