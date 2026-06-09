◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人が４本塁打で快勝。２引き分けを挟んで５連勝で７戦負けなしとなった。

３回にダルベックの３ランで先制。３―０の５回、先頭の１番・浦田が驚異的な粘りを見せた。

カウント２―２から８球連続ファウルとした。相手の先発右腕・荘司は試合前の時点でパ・リーグ奪三振トップの右腕。直球、フォーク、カーブ、カットボールと相手が勝負球を変えてきても、ことごとく空振りしなかった。

１３球目を二ゴロで凡退となったが、４回まで５４球といいペースで投げていた荘司が結果的にこの回だけで３２球投げることになりリズムを崩した。

次の１点が欲しい展開の中で６回に佐々木が２ランを放ち５―０。前の回に浦田が球数を投げさせて、スイスイと荘司を立ち直らせなかったこともポイントになったように映った。

７回には岸田のソロで１点追加。２点を返された直後の８回には浦田が低めの球を右前に運ぶ適時打で１点追加した。９回には大城がチーム４本目の本塁打となるソロを放った。

１５安打８得点と活発な打線の中で、５月１３日の広島戦（福井）以来、チーム２１試合ぶり１番スタメンとなった浦田は３安打猛打賞。粘って食らいついて躍動した。（片岡 優帆）