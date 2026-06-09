Novel Coreが、映画『名無し』の主題歌「名前」の制作過程を収めたBehind The Scenes映像を公開した。

映画『名無し』のために書き下ろされた「名前」は、Novel Core自身のトータルディレクションのもと、ハウスバンド・THE WILL RABBITS、共同制作者・JUGEMとともに制作された、Novel Core初の映画主題歌となる。

“繋がること”と“失うこと”が隣り合わせにある人間の矛盾をテーマに、「名前をつける」という行為を、“大切なものとして刻み込むこと”であり、“別れを引き受ける覚悟”として表現。

愛するほどに喪失が増えていく現実と、それでもなお手を伸ばしてしまう人間の衝動を映し出しながら、無機質なピアノと儚いボーカルから始まるミニマルなサウンド、転調や歪んだ音像によって揺れ動く感情とともに、内面の葛藤を浮かび上がらせていく。

静寂とノイズ、美しさと不穏さが交錯する世界観で、映画に流れる孤独や狂気、かすかな温度感に寄り添いながら、その物語を深く彩る一曲に仕上がっている。

今回公開されたBehind The Scenesは、30分を超える大ボリュームの映像となっており、Novel Coreへのロングインタビューに加え、映画『名無し』主題歌「名前」が生まれるまでの制作過程に密着したドキュメンタリーとなっている。

サビのメロディが形作られていくトップライン制作の初期段階から、THE WILL RABBITSのメンバーと共にサウンドを構築していく制作風景、そしてレコーディングに至るまで、楽曲誕生の軌跡を多数収録。さらに、映画の世界観と向き合いながら言葉やメロディを紡いでいく姿や、細部へのこだわり、制作の過程で生まれた葛藤なども映し出されており、「名前」に込められた想いをより深く感じられる内容となっている。





◾️映画『名無し』 ▼ストーリー

白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件。防犯カメラに残された容疑者の中年男。被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノで切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。鍵を握るのは男の右手。その手が向かう先には必ず何かが起こる。目に見えない力の秘密に隠された、恐るべき真実から逃がれることはできるのか？ 原作・脚本：佐藤二朗

監督・共同脚本：城定秀夫

配給：キノフィルムズ

©佐藤二朗 永田諒 ／ ヒーローズ ©2026 映画「名無し」製作委員会

2026年｜日本｜カラー｜原作：佐藤二朗「名無し」（HERO’S Web）

公式HP：https://774movie.jp

公式X（@774_movie）：https://x.com/774movie

◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞ ・2026年4月15日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：クリエイティブマン

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00) ・2026年5月29日（金）北海道・札幌 PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00) ・2026年5月31日（日）宮城・仙台 Rensa

OPEN 16:00 / START 17:00

お問い合わせ：GIP

GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info) ・2026年6月6日（土）大阪 BIGCAT

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お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00) ・2026年6月7日（日）福岡 UNITEDLA

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00) ・2026年6月19日（金）愛知・名古屋 DIAMOND HALL

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00) ・2026年6月26日（金）東京・豊洲PIT

※チケット料金含む詳細は後日発表 ※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金 ※ドリンク代別

スタンディング

一般：\6,000（税込）

学割：\5,000（税込） ▼一般発売：3/20(金) 12:00〜

https://eplus.jp/novelcore/ ▼チケットに関する注意事項

※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで

※入場は整理番号順に行います。

※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

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