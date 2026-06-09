◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

楽天は巨人に敗れ、４連敗を喫した。借金は今季ワーストの１５となった。

先発した荘司は２回まで走者を許しながらも無失点。しかし、両チーム無得点の３回に２死一、三塁でダルベックに３ランを被弾した。先制点を献上する展開になった。

打線は走者を出しながらももう一押しができない展開が続いた。２回は１死一、三塁の好機を演出。太田がセーフティースクイズを仕掛けたが、白球は投手の正面へ。三塁走者の黒川が本塁生還を狙うもアウトになった。さらに２死一、二塁では中島が一邪飛。チャンスを逃した。５回には２死二、三塁の好機をつくったが、平良が遊ゴロに倒れた。

荘司は６回に１死二塁から佐々木に逆方向の左翼ホームランテラスに２ランを被弾。７回先頭でも岸田に左翼へソロを浴びた。７回１２安打６失点。先発としての役割を果たせなかった。

７回に佐藤の右翼線への２点二塁打で反撃するなどしたが、及ばなかった。交流戦は２勝１０敗と大苦戦。暗闇から抜け出せない苦しい状況が続いている。