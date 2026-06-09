エビ好き歓喜ーーッッ♡【モスバーガー】贅沢すぎる「期間限定バーガー」を実食

【モスバーガー】から、海老を主役にした「数量・期間限定バーガー」が登場。大きな海老フライを使った匠味シリーズやアボカドと組み合わせた海老カツバーガーなど、海老好きにはたまらないラインナップです。贅沢すぎる限定バーガーを、実際に食べてレビューしていきます。

ぷりっぷりの海老が口いっぱいに広がる

「モスの匠味 海老フライバーガー ～くし切りレモン添え～」\780（税込）

海老フライとタルタルソースを組み合わせた一品。バンズから飛び出しそうなほど大きい海老フライは2尾入りで、かなりインパクトのあるバーガーです。ひとくち目から感じる海老のぷりっぷり食感がたまらない！ 衣は薄めで、海老の味わいをしっかりと楽しめます。タルタルソースはもちろん、辛味控えめのアメリカンマスタードがいいアクセントに。

レモンで味変を楽しんでみて

しっかり食べ応えのある海老フライバーガー。そのまま食べ続けてもいいですが、途中で添えてあるレモンを絞れば、爽やかな香りと酸味が加わって軽やかさがアップ。リピしたくなる美味しさに。こちらのバーガーは数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

アボカド × 海老の黄金コンビ

「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」\590（税込）

アボカド・海老カツ・トマトに、バジルマヨソースを合わせた一品。女性人気が高そうな組み合わせのバーガーで、食べる前から期待に胸が膨らみます。ひとくち食べると、すーっとバジルの香り。そしてダイスカットのアボカドと、プリっと食感を味わえる海老カツが口いっぱいに広がります。重たくなりがちな2つをまとめていたのはトマト。甘味の強いトマトが自然とマッチし、全体のバランスを整えてくれました。

濃厚ソースで満足感のあるバーガーに

アボカド海老カツバーガーは、国産バジルを使ったバジルソースがかなめ。バジルの香りがふわっと広がりコクもあります。この濃厚なソースが組み合わさることで、満足感のあるガッツリ系バーガーになっているのかも。色鮮やかなビジュアルと漂うバジルの香り、食感や味わいなど五感で楽しむことができる新作バーガーでした。

海老の美味しさを思いっきり堪能できた、モスの「数量・期間限定バーガー」。気になる人はぜひチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Aoi.S