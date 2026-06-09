◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武４×―３広島（９日・ベルーナドーム）

広島は今季４度目のサヨナラ負け。３―３で迎えた９回に５番手の中崎が中崎が決勝点を許した。序盤は３点のリード。２回にファビアンが先制の４号ソロを放つと、３回にドラフト１位・平川が待望のプロ１号を放った。４回には坂倉が８号ソロ。３イニング連続の本塁打で優位に立ったが、先発の床田が中盤に捕まった。４回に１点を返され、５回２死一塁から３連打で同点。中継ぎの辻、遠藤、高が無失点で粘っていたが、打線は６回以降は無安打に封じられた。

新井貴浩監督の試合後の一問一答は以下

―中継ぎ陣は粘っていたが

「（西武は）振れている打者が多いからね。（中継ぎ陣は）いいピッチングだったと思う。大雅（辻）も、遠藤も、高も」

―辻は同点の６回に起用

「いいものをみせてくれているから、自信にしてもらいたい」

―西武は

「ピッチャーも数字に出ている。振れている打者が多いし。粘って、粘って、嫌らしい打者も多いので、強いなと思います」

―打線は３本塁打

「相手もいい投手なので、本塁打を打てたことは自信にしてもらいたい」

―平川に１号

「いいホームランだったと思います」

―床田は粘れなかった

「トコ（床田）がというより、西武の打線が振れている打者が多いのでね」