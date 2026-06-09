NMB48の元メンバーでグラビアアイドル、モデルの上西怜がこのほど、SPA!デジタル写真集「瑞々しく妖艶に」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】ジャグジー付きプールで大はしゃぎ

バスケットボールコートで、ドリブルやシュート練習をするなど、元気ハツラツと汗を流す姿を激写。たくさん汗をかいたことで着ていたシャツを脱ぎ捨てると、飛び込んでくるのはオレンジ柄の水着姿の美ボディ。惜しげもなく披露し、美スタイルで魅了する。



また、薄暗い部屋では窓から差し込む光を浴びながら、ランジェリー姿で妖艶な大人の魅力を醸し出したり、ジャグジー付きのプールではしゃぐ様子からは大きな果実が2つこぼれそうになったりしている



上西は2001年、滋賀県生まれ。16年にNMB48の5期生として加入。グループ在籍中にグラビア活動を開始し、各誌で表紙を飾るなど活躍し、25年4月にグループを卒業した。22年から女性ファッション誌「S Cawaii!」のレギュラーモデルに。2025―26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダーを務めている。



（よろず～ニュース編集部）