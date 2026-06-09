◇プロボクシング ウエルター級8回戦 磯谷大心《TKO6回2分37秒》シェ・ジュンイ（2026年6月9日 東京・後楽園ホール）

元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（83）の孫で、前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）がシェ・ジュンイ（中国）に6回TKO勝ちし、7連勝を飾った。

プレッシャーをかける相手の動きを冷静に見極めながら、初回終了間際にカウンターの右ストレートでダウンを奪った。その後も長いリーチを生かした左ジャブでペースを握ると、6回にはダメージが蓄積した相手を見てレフェリーが試合をストップ。プロ14戦目で初の外国人選手との一戦を完勝で飾った。

三迫ジム移籍初戦となった昨年12月の前戦では、山本諒真（DANGAN）に3―0判定勝ちでユース王座の初防衛に成功。ただ「あそこで倒せないようでは先はない」と今回の試合では相手のとの距離を「半歩」縮め、KOを狙っていたことを明かした。「練習でやってきたことを少しは出せた」と2戦ぶりのKO決着にはホッとした様子だったが「もっとプレシャーをかけて相手が出てきたところをキレイに倒したかった。全然ダメ」と反省の弁が口を突いた。

タイトル前哨戦となる可能性もあった同一戦。ただ「今回見せてやろうと思ったんですけど…あの内容ではダメですね」と三迫貴志会長へのアピールが不発に終わったことを悔やんだ。この日、東洋太平洋同級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が9月に日本＆WBOアジア・パシフィック同級王者セムジュ・デビッド（中日）とのアジア王座統一3冠戦に臨むことが決定。「三本あったのが一本にまとまるとその分チャンスは減る。難しいですね…」と本音を漏らしながらも「佐々木尽とやらせたら面白いと思ってもらえる選手になりたい。まだまだレベルアップして（将来的に）挑戦できるように頑張りたい」と視線を上げた。