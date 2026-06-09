◇交流戦 巨人8―2楽天（2026年6月9日 楽天モバイル）

巨人の則本昂大投手（35）が9日、プロ入りから昨季まで13年間にわたって在籍した古巣・楽天戦（楽天モバイル）に移籍後初登板初先発。7回途中7安打2失点と好投して今季2勝目（3敗）を挙げ、4月11日の日本ハム戦（エスコンF）で達成したソフトバンク・上沢直之以来、史上24人目となる12球団勝利をマークした。

大城とバッテリーを組み、中6日で今季8度目の先発マウンドへ。初回、1番・佐藤をいきなり四球で塁に出したが、同学年の4番・浅村をフォークボールで空振り三振に仕留めるなど後続を抑えて無失点。慣れ親しんだ仙台のマウンドで順調に立ち上がった。

2回も先頭・黒川に四球を与えるなど1死一、三塁のピンチを招いたが、太田のセーフティースクイズを自ら処理してホームにグラブトス。本塁生還を阻止してこの回も得点を許さない。

3回に4番・ダルベックの10号3ランで先制してもらうと、その裏は楽天上位打線を3者凡退でピシャリ。5回には2死から連打されて二、三塁のピンチを迎えたが、ここも無失点に抑えた。

6回まで105球を投げていたが、6―0で迎えた7回も続投。1死から3連打されて2点失って降板したが、元楽天エースとして気合のこもった126球熱投だった。

投球内容は6回1/3で打者28人に対して126球を投げ、7安打2失点。5三振を奪い、与えた四球は3つ、直球の最速は移籍後最速となる151キロで、ラストの7回に計測した。

則本は八幡商、三重中京大を経て2012年ドラフト2位で楽天入り。プロ1年目の2013年に先発投手としていきなり15勝を挙げて新人王に輝いた。2014年から2018年まで5年連続でパ・リーグ最多奪三振王のタイトルを獲得。2024年には抑え転向1年目でセーブ王のタイトルを手中にした。

巨人にFA移籍した今季は前回登板した2日のオリックス戦（東京D）で7戦目にして待望の移籍後初勝利を挙げていた。

▼則本 打線が早い段階で援護をくれたので、助けられました。