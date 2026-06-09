◇交流戦 巨人8―2楽天（2026年6月9日 楽天モバイル）

巨人は打線が今季最多の4本塁打を含む15安打8得点と爆発し、2分けを挟んで今季2度目の5連勝。リーグ優勝した2024年以来2年ぶりの貯金7とした。6月はいまだ無敗の5勝2分け。

試合後にヤクルトが敗れたため、巨人がセ・リーグ単独2位に浮上。首位・阪神も敗れたため、阪神とは0.5ゲーム差となった。巨人が2位以上になるのは開幕戦に勝って首位タイだった3月27日以来74日ぶり。

3回に4番・ダルベックが相手先発右腕・荘司から左越え10号3ランを放って先制。3―0で迎えた6回には9番・佐々木が荘司から逆方向の左翼ラッキーゾーンに5号2ランを放って突き放すと、5―0で迎えた7回にはDHで3番に入っていた岸田も荘司から左越え3号ソロを放って6―0とした。

6―2で迎えた8回には1番・浦田の右前適時打で1点加え、9回には5番・大城も相手3番手右腕・西垣から逆方向の左翼スタンドへ6号ソロを叩き込んでダメ押した。

プロ入りから昨季まで13年間プレーした古巣・楽天と移籍後初対決となった先発右腕・則本は7回途中7安打2失点と好投して今季2勝目（3敗）。4月11日の日本ハム戦（エスコンF）で達成したソフトバンク・上沢直之以来、史上24人目となる12球団勝利をマークしている。

則本は6回までに105球を投げていたが、6点リードの7回も続投。ついに失点したが、126球の力投だった。

なお、交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京D）から指揮を執る橋上秀樹監督代行（60）は13戦を戦って8勝3敗2分けで、交流戦勝率は.727。まずは2014年以来12年ぶり3度目の交流戦優勝へ。橋上巨人の快進撃はまだまだ続く。

▼ダルベック 打ったのはスプリット。ツーアウトだったので、思い切っていこうと打席に入りました。しっかり捉えることができたよ。先制できて良かった。

▼佐々木 打ったのはカットボールです。打った瞬間は（外野を）越えてくれと思っていましたが、まさか入るとは思っていなかったのでビックリしています。

▼岸田 打ったのはスプリットです。チャンスメークしようと思って打席に入りました。しっかり捉えることができて良かったです。

▼則本 打線が早い段階で援護をくれたので、助けられました。