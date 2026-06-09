◇交流戦 阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日 みずほペイペイ）

初見参の博多の地で、ドラ1ルーキーが意地を見せた。4回までに6点を失い、炎上状態だったチームに立石正広が喝を入れた。5回2死一塁から大津の128キロチェンジアップを左翼に運んだ。

5月24日の巨人戦でのプロ1号から11試合ぶりのアーチ。伝統の一戦を争うライバル、そして日本一12回のソフトバンク。強い相手にこそ、立石は真っ向からぶつかっていく。「1番・三塁」でスタメン出場し、初回は147キロ直球を中前打。そして5回に2号2ラン。ともに初球打ち。大差をつけられた展開でも積極性を失うことはなかった。

「（本塁打は）行ってほしいなと思ってました。点差関係なく2アウトで回ってきたので、積極的に行こうと思ってました。甘い球が来たら、初球とか関係なく行こうと思ってます」

交流戦防御率0・00だった大津にも初めて自責点をつけてみせた。それでも三塁の守備位置から見届けた6発の印象は強烈だった。セ奪三振王の才木が初回から3イニング連続被弾、自己ワーストタイの1試合3発を許した。2番手・椎葉も4、5回と本塁打攻勢を許し、球団初の5イニング連続被弾の悪夢を見た。上には上がいた。「凄かったですね」と相手の破壊力を吸収して、力に変える決意だった。