

サントリーのRTD商品ラインアップ

サントリーは、10月に酒税改正を迎えるRTD（Ready to Drinkの略。栓を開けたらすぐに飲める手軽なお酒）に関する戦略説明会を6月1日に開催した。説明会では、RTDの市場動向や今後の予測について解説すると共に、酒税改正を踏まえた同社のRTD戦略として「基幹ブランドへの投資強化」「狭義ビールユーザーの買い回り促進」「未来に向けた若者層の需要創造」の3つの柱で各ブランドの商品展開に力を注いでいく方針を発表した。



サントリー マーケティング本部 ビール・RTD部 部長の中野景介氏

「RTD市場は、この10年で約2倍に伸長し、昨年の販売数量は2億ケースを突破した。当社はRTDのリーディングカンパニーとして、市場成長をけん引してきた。現在、RTDは酒類全体で最大の消費者接点を持っており、特に若者との接点はNo.1である。そのため当社では、RTDを、“未来の酒類人口を支える存在”であると位置づけている」と、サントリー マーケティング本部 ビール・RTD部 部長の中野景介氏が挨拶。「これまで安定して拡大してきたRTD市場だが、近年は成長率が鈍化傾向にある。一方で、酒類（缶）に占めるRTDの割合は全体の3分の1まで増加している。この理由としては、当社を中心に『ハイボール』や『低アルコール』『食中酒』『レモンサワー』『ジンソーダ』などサブカテゴリを創造し、酒類（缶）におけるRTDの需要拡大を図ってきた。直近では、『無糖』カテゴリが急拡大している。また、ビール類とRTDを併飲する消費者も増え続けており、昨年は73％にまで達した」と、RTD市場の現状について説明した。

「今後は、RTDの成長率が酒類（缶）全体を上回り、2035年にはRTD比率が約4割に達すると予測している」と、RTD市場は今後も成長基調で推移すると予想する。「今年10月に実施される酒税改正では、RTDは増税となるが、それでも減税となるビール類に対しての価格優位性は維持される。また、消費トレンドの観点からは、家庭内における食中酒としてのニーズと共に、健康意識の高まりから引き続き無糖カテゴリが拡大すると見ている」と、RTDの成長を後押しする市場背景について述べた。「こうした市場動向の中で、当社ではRTDについて、『基幹ブランドへの投資強化』『狭義ビールユーザーの買い回り促進』『未来に向けた若者層の需要創造』の3つの柱にフォーカスした戦略を展開していく」と、今後のRTD戦略方針を発表した。



「−196」ブランド商品

「『基幹ブランドへの投資強化』では、主力ブランドである『−196』と『こだわり酒場』の活動を継続して強化していく。昨年の出荷数量は、『−196』が約3400万ケース、『こだわり酒場』が約2100万ケースを達成しており、さらなる市場活性化を図る」とのこと。具体的には、「−196」ブランドでは、「−196無糖」と「“果実がおいしいチューハイ”−196」の多彩なフレーバー展開によって、消費者のトライアルを獲得し続けていく。



“果実がおいしいチューハイ”−196〈ルビーグレープフルーツ〉

特に「“果実がおいしいチューハイ”−196」については、5月に定番3品をリニューアルしたことに加え、7月28日から「“果実がおいしいチューハイ”−196〈ルビーグレープフルーツ〉」を通年商品として発売する。また、リニューアル活動に合わせて、新たなコミュニケーションも実施する予定。



「こだわり酒場」ブランド商品

「こだわり酒場」は、昨年末に実施した中味・デザイン・コミュニケーションの刷新によって、酒場のサワーとして獲得したいイメージが向上。酒税改正を見据えたアクションとしては、多くのタッチポイントでブランディングできる強みを生かし、夏に選びたくなるきっかけを提供することで、夏最盛期の購入者数を最大化する。



左から：こだわり酒場のレモンサワー〈レモキンサワー〉、こだわり酒場のタコハイ〈ラムネ割り〉

新商品としては、6月23日に「こだわり酒場のレモンサワー〈レモキンサワー〉」、7月21日に「こだわり酒場のタコハイ〈ラムネ割り〉」を夏季限定で発売する。

2つ目の戦略「狭義ビールユーザーの買い回り促進」について中野氏は、「狭義ビールユーザーは、エコノミービールユーザーよりもRTD非購入者の割合が高く、ここにRTDの大きな増分チャンスがあると考えている。狭義ビールユーザーは、RTDに対して『甘くないのに味わいが楽しめる』、『こだわりや本格を感じる』、『シンプルな素材』を求めていることから、『ハイボール缶』と『翆ジンソーダ缶』および『THE PEEL』を展開し、買い回りを促進していく。10月には、狭義ビールユーザー向けに本格RTDの新ブランドをリリースする」との考えを示した。



「ハイボール缶」ブランド商品

各ブランドの商品展開としては、「ハイボール缶」では、消費者の嗜好に合わせて「角ハイボール缶」、「トリスハイボール缶」、「ジムビームソーダ缶」と幅広いラインアップを揃え、美味しさの進化によってハイボール市場のさらなる成長をけん引していく。



角ハイボール缶〈夕どき〉

5月下旬からは、「角ハイボール缶」と「角ハイボール〈濃いめ〉」のリニューアルを実施。8月4日には、ハイボール缶へのさらなるエントリー拡大を図るべく、夕方の時間から楽しめる角ハイボールの新定番「角ハイボール缶〈夕どき〉」を発売する。



「翆ジンソーダ缶」ブランド商品

「翆ジンソーダ缶」では、ジン市場活性化に向けて、ビール・RTD・ハイボール併飲ユーザーのエントリー拡大を図る。3月に新定番として「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」と「翠ジンソーダ缶〈本格濃いめ〉」を発売したことで、低関与層や新規層を中心にユーザー獲得に成功。



左から：翠ジンソーダ缶〈レモン＆ジンジャー〉、同 グレープフルーツ＆トニック、翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉、翠ジンソーダ缶〈本格濃いめ〉

さらにユーザー層を広げるため、6月16日から「翠ジンソーダ缶〈グレープフルーツ＆トニック〉」、8月18日から「翠ジンソーダ缶〈レモン＆ジンジャー〉」を期間限定で発売し、翠ジンソーダの新たな飲み方を提案していく。



「THE PEEL」ブランド商品

果皮でつくったレモンピールサワー「THE PEEL」は、昨年から引き続きビールユーザーから高い支持を得ており、RTDの購入拡大に貢献している。



左から：THE PEEL〈レモン〉ALC.7％、THE PEEL〈レモン〉ALC.5％、ライム香るTHE PEEL〈レモン〉ALC.5％

そして、酒類改正前にトライアルを最大化するべく、ブランド初の限定品「ライム香るTHE PEEL〈レモン〉ALC.5％」を7月14日にリリースする。レモン果皮由来の特長はそのままに、ライムスピリッツを加えることで、夏にぴったりな爽やかな味わいを実現。ビールユーザーが暑い夏に手に取りたくなる“涼”を感じるレモンサワーで、さらなる購買喚起を図る。



「ほろよい」ブランド商品

3つ目の戦略「未来に向けた若者層の需要創造」に向けては、「20代〜30代に圧倒的に支持されている『ほろよい』と、若年層で人気が高まっている『無炭酸RTD』に力を注いでいく。当社の調査によると、酒類を飲み始めたブランドを聞いた結果、『ほろよい』と答えた人が42％を占めていた。4月に発売した瓶の『ほろよいのもと』も、若年層を中心に販売を拡大している。また、茶割など無炭酸の酒類は飲食店で伸長しており、特に若年層で飲用意向が高いことから『無炭酸RTD』にも可能性を感じている」と、「ほろよい」と「無炭酸RTD」で若年層の新規ユーザーを切り拓いていくと意気込みを語った。



ほろよい〈マンゴー＆ココナッツ〉



ほろよい〈和梨スカッシュサワー〉

「ほろよい」の展開では、若年層に向けた活動に特化し、“今の自分になじみがあり、気分が上向くお酒”を提案していく。定番品での継続的なコミュニケーションに加えて、期間限定品による「ほろよい」ならではの多彩なフレーバーを展開する。夏季限定フレーバーとしては、6月9日から「ほろよい〈マンゴー＆ココナッツ〉」を、7月7日には「ほろよい〈和梨スカッシュサワー〉」を発売する予定。



「無炭酸RTD」ブランド商品

「無炭酸RTD」では、未来の酒類ユーザーの入口として「茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉缶」を展開している。同品は、ジャスミン焼酎「茉莉花」をこだわりのジャスミン茶で割った、すっきり爽やかな香りと軽やかな飲み心地が特長。若年層を中心に“心地よく飲みたい”というニーズが高まる中で、仲間と過ごす時間にピッタリな存在として若年層から高い支持を得ている。



左から：茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉缶、お茶のこさいさい〈緑茶割〉、お茶のこさいさい〈紅茶割〉

また、5月から東北エリア限定で、「お茶のこさいさい〈緑茶割〉」と「お茶のこさいさい〈紅茶割〉」の販売を開始。新たな飲用気分シーンを捉えた提案によって、若年層の需要拡大を図っていく。

［小売価格］

−196〈ルビーグレープフルーツ〉350ml：159円／500ml：216円

こだわり酒場のレモンサワー〈レモキンサワー〉350ml：159円／500ml：216円

こだわり酒場のタコハイ〈ラムネ割り〉350ml：159円／500ml：216円

角ハイボール缶〈夕どき〉350ml：217円／500ml：293円

翠ジンソーダ缶〈グレープフルーツ＆トニック〉350ml：178円／500ml：241円

翠ジンソーダ缶〈レモン＆ジンジャー〉350ml：178円／500ml：241円

ライム香るTHE PEEL〈レモン〉ALC.5％ 350ml：167円／500ml：228円

ほろよい〈マンゴー＆ココナッツ〉 350ml：159円

ほろよい〈和梨スカッシュサワー〉 350ml：159円

茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉缶：167円

お茶のこさいさい〈緑茶割〉335ml：159円

お茶のこさいさい〈紅茶割〉335ml：159円

（すべて税別）

［発売日］

−196〈ルビーグレープフルーツ〉：7月28日（火）

こだわり酒場のレモンサワー〈レモキンサワー〉：6月23日（火）

こだわり酒場のタコハイ〈ラムネ割り〉：7月21日（火）

角ハイボール缶〈夕どき〉：8月4日（火）

翠ジンソーダ缶〈グレープフルーツ＆トニック〉：6月16日（火）

翠ジンソーダ缶〈レモン＆ジンジャー〉：8月18日（火）

ライム香るTHE PEEL〈レモン〉ALC.5％：7月14日（火）

ほろよい〈マンゴー＆ココナッツ〉：6月9日（火）

ほろよい〈和梨スカッシュサワー〉：7月7日（火）

茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉缶：発売中

お茶のこさいさい〈緑茶割〉335ml：発売中（東北エリア限定 ）

お茶のこさいさい〈紅茶割〉335ml：発売中（東北エリア限定 ）

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