◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8−2楽天(9日、楽天モバイルパーク)

巨人が2度の引き分けを挟んで5連勝。6月は7試合で5勝2分けと負けなしです。先発の則本昂大投手が古巣楽天相手に力投をみせて、12球団勝利を達成しました。

3回、2アウト1、3塁のチャンスで、4番ダルベック選手が楽天先発・荘司康誠投手の初球を捉える、レフトスタンドへの一発。来日1年目にしてシーズン2桁となる10号3ランを放ちました。さらに6回には佐々木俊輔選手の5号2ラン、7回には岸田行倫選手の3号ソロ、9回には大城卓三選手の6号ソロが飛び出すなど、4本塁打で圧倒しました。

古巣対戦となった則本投手は、2回にピンチを招きますが、相手のセーフティースクイズを冷静に対応し、本塁でタッチアウト。ランナーを出しながらも粘りの投球をみせます。

6回を終えてすでに球数100球を越えていましたが、7回のマウンドへ。1アウトから連打を浴びて、2、3塁のピンチを背負うと、1番佐藤直樹選手に6球目のストレートをライト線へのタイムリー2塁打とされ、2点を献上。ここで降板となりますが、なおも続くピンチで高梨雄平投手、船迫大雅投手がきっちり抑えます。その後はリリーフ陣が無失点でつなぎました。

大量8得点で逃げ切った巨人が、引き分けを挟み5連勝。則本投手は7回途中2失点、126球の熱投をみせて今季2勝目。昨季までプレーした楽天から白星を挙げて、『12球団勝利』を達成しました。