梅雨の時期、街のみなさんから聞こえてきたのは「髪」や「肌」などへのお悩みでした。どんな対策が必要なのでしょうか？

【写真を見る】プロ実演！髪の広がりを抑えるヘアスプレー活用術

梅雨の時期 「ごわついたり広がったり…」髪の乱れが悩みの一つ

山形純菜キャスター:

梅雨の「髪の乱れ」について、街の人からは以下のような声が聞かれました。

街の人

「ごわついたり広がったり見た目に影響が…」

「スタイリングしても結局戻っちゃう…」

梅雨の時期、なぜ髪が乱れてしまうのでしょうか。

美容関係者によると「髪は水分を吸収しやすく、髪内部の水分量が不安定になることで膨らんだり、広がりやうねりが目立つ」といいます（個人差あり）。

あるNスタスタッフも、梅雨の時期の悩みは「髪の広がり」だとしていて、

▼濡らした髪をヘアアイロン

▼ヘアオイルをつける

▼直接スプレーをして固める

というヘアセットを朝にしても、通勤中に湿気で広がってしまったということです。

「ヘアスプレーをくしに」プロに聞いた髪の乱れ対策

髪が広がらないようにする対策を、ヘアメイクの飯浦亜由美さんに教えてもらいました。

（1）髪の根元からしっかり濡らす

（2）くしを使いながら、クセをなくすように乾かす

（3）ヘアアイロンを使い形を整える（※濡らした髪にヘアアイロンは×）

（4）ヘアスプレーをくしに付けて使う

→表面だけでなく、内側までスプレーの固める成分が行きわたる

これによりNスタスタッフの髪はクセやうねりがなくなり、6時間経ってもキープできたということです。

梅雨に肌がべたつくのはなぜ? 見落としがちなのが…

街の人

「まとわりつく感じ。ベタベタ感が出ちゃう」

「めっちゃベタベタします！」

「肌のべたつき」も梅雨の悩みの一つ。なぜこの時期に「べたつく」のでしょうか。

東京八丁堀皮膚科・形成外科クリニックの平山真奈医師によると「湿気や温度差にストレスを感じると、肌は防衛本能で皮脂の分泌量を増やす」ということです。この皮脂が、肌のベタつきの原因になってしまうということです。

また、平山医師は、皮脂によるべたつきで見落とすのが「肌の内部の乾燥」だとしていて、ケアを怠ると、さらなる皮脂の過剰分泌にもつながるそうです。

クレンジング・洗顔で皮脂を洗い流し、しっかりと保湿するのが大切だということです。

家のカビ対策 ポイントは「風」と「間」

「カビが出てきたり、掃除もこまめにしないと大変な時期です」と、おうちの湿気についての悩みも聞こえてきました。

家事研究家・ベアーズの高橋ゆきさんによると、梅雨の時期のポイントは「空気の滞りを無くして、▼風を作ること、▼間を作ること」だといいます。

【玄関】

▼靴棚の戸を数センチ開けておくだけでも効果的

▼雨で濡れた靴は、靴底を数センチ上げて置く

【クローゼット】

▼洋服同士の間にすき間を作り風の通り道に