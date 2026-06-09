◆プロボクシング ▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 〇磯谷大心（６回ＴＫＯ）シェ・ジュンイ●（９日、東京・後楽園ホール）

元ＷＢＡ・ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（８３）の孫で、ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級２位の磯谷大心（２４）＝三迫＝が、シェ・ジュンイ（２１）＝中国＝を６回２分３７秒ＴＫＯで下して７連勝を飾った。

戦績は磯谷が１１勝（７ＫＯ）３敗、シェが６勝（３ＫＯ）３敗。

磯谷は１回終了間際、ワンツーでダウンを奪い、シェは後ろに１回転した。その後もジャブを起点に攻勢。６回、ワンツーから連打を浴びせてレフェリーストップを呼び込んだ。

試合後、リング上では「未熟」との言葉を繰り返し「自分は未熟なのでもっとレベルを上げていかないと通用しない。もっと強くなっていきたい」と話した。控室でも「最後は強引になってしまった。プレッシャーをかけて相手がパンチを出すしかない状況を作って、打ってきたところを外して当てたり、駆け引きがしたかった。もっとキレイに倒したかった」と反省が口をついた。

前日本本ユース同級王座の磯谷は、ＷＢＯアジアパシフィック同級２位、日本同級７位にランクされる。この日、東洋太平洋同級王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝とＷＢＯアジアパシフィック＆日本同級王者のセムジュ・デビッド（３３）＝中日＝が９月２１日に３本のベルトを懸けて対戦することが発表された。

地域王座挑戦を狙っていた磯谷は「３本あるベルトが１つになることでチャンスは減るが、佐々木尽とやらせたら面白いなと思わせるような選手にならないといけない」と語り、「今回の内容ではまだ（地域王座挑戦を）認めてもらえるかどうか、というところがある。もっと強くなって、認めてもらえるように頑張ります」と前を向いた。