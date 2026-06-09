ストレート×ハイウエストが今っぽ♡ 美脚見えが叶う【デニムパンツ】着回しテク4選

定番のデニムパンツを、もっと可愛く着こなしたいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、ストレートシルエットがきれいな「デニムパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。リボンやレースをきかせれば女のコらしさたっぷりな着こなしが叶うんです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ デニムパンツ 美スタイルが叶うハイウエストデニム ストレートのシルエット×ハイウエストのデザインが美脚に導いてくれる優秀デニム。ショート丈のトップスをあわせれば、さらに今っぽい。 デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU

Cordinate シアーリボンで甘さを足した好印象デニムコーデ 透け感のあるリボンブラウスをあわせれば、定番デニムも一気に女のコらしい印象に。 デニムパンツは着回し。シアーリボンブラウス 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ヘアターバン 1,980円／AUNTMARIE’S（アンティローザ）バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA

Cordinate 花柄ワンピを重ねたガーリーなレイヤードコーデ リボントップスに花柄キャミワンピを重ねて、デニムを甘めにアップデート。 デニムパンツは着回し。リボンパフスリーブトップス 8,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）花柄キャミワンピース 6,900円／hugi カチューシャ 5,700円／EMIS（HANA SHOWROOM）サンダル 10,890円／RANDA

Cordinate レースえりで盛るクラシカルデニムコーデ ノースリーブニットにレースえりをプラスして、シンプルなデニムコーデを上品な雰囲気に。 デニムパンツは着回し。ノースリーブニット 5,940円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 レースえり 4,290円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）バッグ（スカーフつき）10,890円／RANDA

Cordinate オフショルトップスで肌見せを楽しむ華やかデニムコーデ 2wayオフショルトップスを主役に、デニムコーデをほんのり大人っぽくシフト。 デニムパンツは着回し。2wayオフショルトップス 17,600円／HONEY MI HONEY ネックレス 1,890円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA 帽子／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来