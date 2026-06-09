ストレート×ハイウエストが今っぽ♡ 美脚見えが叶う【デニムパンツ】着回しテク4選
定番のデニムパンツを、もっと可愛く着こなしたいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、ストレートシルエットがきれいな「デニムパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。リボンやレースをきかせれば女のコらしさたっぷりな着こなしが叶うんです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
デニムパンツ
美スタイルが叶うハイウエストデニム
ストレートのシルエット×ハイウエストのデザインが美脚に導いてくれる優秀デニム。ショート丈のトップスをあわせれば、さらに今っぽい。
Cordinate シアーリボンで甘さを足した好印象デニムコーデ
透け感のあるリボンブラウスをあわせれば、定番デニムも一気に女のコらしい印象に。
デニムパンツは着回し。シアーリボンブラウス 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ヘアターバン 1,980円／AUNTMARIE’S（アンティローザ）バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA
Cordinate 花柄ワンピを重ねたガーリーなレイヤードコーデ
リボントップスに花柄キャミワンピを重ねて、デニムを甘めにアップデート。
Cordinate レースえりで盛るクラシカルデニムコーデ
ノースリーブニットにレースえりをプラスして、シンプルなデニムコーデを上品な雰囲気に。
Cordinate オフショルトップスで肌見せを楽しむ華やかデニムコーデ
2wayオフショルトップスを主役に、デニムコーデをほんのり大人っぽくシフト。
デニムパンツは着回し。2wayオフショルトップス 17,600円／HONEY MI HONEY ネックレス 1,890円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA 帽子／スタイリスト私物
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来