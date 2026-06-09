PEANUTSデザインのビーチサンダルが登場！夏を彩る限定モデルに注目

夏の定番アイテムとして毎年人気を集めるTIGORA（ティゴラ）のビーチサンダルに、世界中で愛される「PEANUTS」の限定デザインが登場します。スヌーピーやチャーリー・ブラウンなど、おなじみのキャラクターたちをデザインした特別モデルは、2026年6月初旬より順次発売。可愛らしさだけでなく、“裸足より気持ちいい”と評判の履き心地も健在です。ビーチやレジャーはもちろん、普段使いにもぴったりな注目アイテムをご紹介します♡

PEANUTS限定デザインで足元を彩る

今年の限定モデルは、アメリカの人気コミック『PEANUTS』のキャラクターをモチーフにした特別なコレクションです。

スヌーピーやチャーリー・ブラウンと仲間たちの親しみやすいデザインが、夏のコーディネートに遊び心をプラス。世代を問わず愛されるキャラクターたちが、足元を明るく彩ってくれます。

シンプルなコーディネートのアクセントとしてはもちろん、アウトドアや旅行シーンでも活躍。手頃な価格なので、色違いで揃えたくなる可愛さです。

TIGORA ビーチサンダル PEANUTS限定デザイン

価格：799円（税込）

カラー：ブラック／ホワイト／パープル／ペールグリーン（サイズ：18～19cm／20～21cm／22～23cm／24～25cm）

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“裸足より気持ちいい”快適な履き心地

TIGORAのビーチサンダルが支持される理由は、デザインだけではありません。

まず特長となるのが、足裏にフィットする「もちもちクッション」。独自配合のクッション素材が歩行時の衝撃を吸収し、砂浜やアスファルトでも快適な履き心地を実現します。

さらに、長時間使用してもへたりにくい耐久性を備えているため、ワンシーズンだけでなく長く愛用できるのも魅力。鼻緒には柔らかな伸縮素材を採用し、指の間が擦れにくく痛くなりにくい仕様となっています。

快適さにこだわった設計だからこそ、「裸足より気持ちいい」と評価されているのです。

シンプル派には無地モデルもおすすめ

TIGORA ビーチサンダル（ソリッドカラーモデル）

価格：499円（税込）

PEANUTS限定モデルとあわせて展開されるのが、コーディネートを選ばないソリッドカラーモデルです。

シンプルなデザインでどんなファッションにも合わせやすく、499円（税込）というワンコイン価格も魅力。家族で揃えたり、用途別に使い分けたりするのにもぴったりです。

カラー：ベージュ／ブラック／オリーブ／オレンジ／ホワイト（サイズ：18～19cm／20～21cm／22～23cm／24～25cm／26～27cm／28～29cm）

まとめ

この夏のTIGORAビーチサンダルは、PEANUTSの仲間たちをデザインした限定モデルと、使いやすい無地モデルの両方がラインアップ。

可愛らしいデザインと快適な履き心地を兼ね備えながら、799円（税込）・499円（税込）という手に取りやすい価格も嬉しいポイントです♪

ビーチやアウトドアはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍する一足で、夏のおしゃれをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか。