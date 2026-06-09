SNS総フォロワー数200万人超を誇るバスケタレント・すみぽんこと高倉菫さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社）に登場しました。今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載しています。



【写真】こんな美人がお店の前にいたら…

すみぽんのグラビアテーマは「森ガールがお花屋さんで……」。自然好きでお花屋さんで働くという、絵に描いたようなTHE・森ガールを演じたすみぽんが、生命力を感じるグラビアを体現しました。お店の入口から常連客に笑顔で挨拶する看板娘カットのほか、自宅ソファの上で、花柄ビキニで寝そべる“一凛の花”と思わせてる美しさのカットも。神秘的で妖艶な美しさを感じるすみぽんから目が離せません。（撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子）



ほかにも、女優でグラドルの福井梨莉華さん、人気コスプレイヤーの伊織もえさん、アイドルグループ・delaの本多もかさん、アイドルグループ・AND CaaaLLの豊田ルナさん、CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAさんが誌面を彩っています。



【すみぽん（高倉菫）プロフィール】

2001年生まれ。愛知県出身。T160。SNS総フォロワー数200万人超のバスケタレント。ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』ではアルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏を演じる。最新情報はX（@su_n812）